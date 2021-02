Insólito regreso del mercadillo sabatino con sólo 7 puestos instalados

Sábado, 27 de febrero de 2021

A modo de ‘protesta’ contra el Ayuntamiento por no eximirles del pago de la tasa semestral, que a día de hoy sólo han abonado 11 puestos

Tras cinco semanas de suspensión por culpa de la explosión de casos de coronavirus registrada en el tramo final del mes de enero, Ciudad Rodrigo recuperó en la mañana del sábado el tradicional mercadillo que se instala todas las semanas en el Paseo Fernando Arrabal, parte de la Rúa del Sol y el Registro, aunque de una forma muy diferente a lo habitual (y a lo que podían esperar los mirobrigenses): apenas estuvo conformado por 7 puestos, 4 en el tramo final de la Rúa del Sol y 3 en la zona de confluencia de la Rúa del Sol con el Paseo Fernando Arrabal.

El motivo de este bajísimo despliegue de puestos pese a hacer una buena jornada en el aspecto meteorológico (en enero, en el sábado en que nevó en toda España, apenas vinieron 4 puestos) fue una decisión de los vendedores en protesta contra el Ayuntamiento mirobrigense por no atender sus peticiones, específicamente, por no eximirles del pago de la cuota del primer semestre del año 2021 (hay que recordar que además de la cuota, deben ir abonando la ‘deuda histórica’ –si la tienen- según las cuotas que se han fijado).

Como ya hemos publicado, el Ayuntamiento ha acordado descontarles la parte proporcional a los sábados que no ha habido mercadillo entre enero y febrero, aunque descontándosela de la cuota del 2º semestre del año 2021. Los vendedores, además de quejarse por tener que pagar ahora pese a no poderse haber instalado (aunque se lo devuelvan después), están también reclamando al Ayuntamiento una exención plena, como ha acordado para las terrazas del sector de la hostelería.

Más allá de no venir en señal de protesta, lo cierto es que a día de hoy sólo han pagado la cuota del primer semestre del año 2021 un total de 11 puestos, entre ellos obviamente los 7 que se desplegaron en la mañana del sábado (que fueron los únicos que se acercaron hasta Miróbriga; es decir, la Policía Local no tuvo que rechazar la entrada de nadie a la zona por no haber pagado las cuotas).

Al respecto de la petición de una exención total de la cuota del primer semestre del año 2021, la delegada de Mercados del Ayuntamiento, Laura Vicente, señaló en la mañana del sábado a Ciudad Rodrigo Al Día que el Consistorio sólo está dispuestos a valorar esa opción cuando los vendedores “salden la deuda previa a la pandemia; mientras haya deuda, no se va a valorar” (el último dato disponible -a principios de febrero- en torno a la deuda histórica era que ascendía a 32.456€).