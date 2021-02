8 de marzo o Semana Santa… ninguno

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha corregido a la ministra de Sanidad, Carolina Darías, quien ayer fue categórica respecto a las manifestaciones del 8-M: «No ha lugar».

Simón, sin embargo, fue mucho menos categórico y dijo que «los riesgos están asociados a las formas en que se relacionan las personas y esta cambia según el motivo por el que se juntan; yo no soy experto en estas cosas pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede mantener la distancia»

Mientras defendía el 8M, Simón se mostró más conservador respecto a los planes de Semana Santa: «En los próximos días la incidencia va a seguir bajando. Actualmente tenemos una diferencia importante entre comunidades (comunidades con 77 casos de incidencia en 14 días frente a otras de 400), es decir, el planteamiento para la Semana Santa tiene que ser muy cuidadoso y no podemos plantear medidas comunes porque la situación es diferente». Respuesta de Simón, a la ministra Carolina Darías (ABC)

Señor Simón, le hago un recordatorio, va celebrarse el aciago aniversario “DIA DE LA MUJER”, fue la espita que abrió la puerta al covid… personas, en su mayoría ancianos, sería el último 8 de marzo que vivieron. Nos dijo: es una gripe, no mascarillas, uno o dos casos, están controlados… Pasaron 365 días y seguimos sin cuadrar cifras sobre fallecimientos, usted y el Presi afirman que 60000. Los funerarios y Registros Civiles, 12000 ¿Quién una vez más vuelve a mentir?



Cuando hicimos el JURAMENTO HIPOCRÁTICO, nos comprometimos a salvar vidas, a ser honestos, a tener ética… quizá hace muchos años que puso a APOLO, ESCOLAPIO, HIGEIA, PANACEA y todos lo dioses a los que puso por testigos, y dar cumplimiento en la medida de sus fuerzas y de acuerdo a este compromiso… etc, etc para terminar: En consecuencia, séame dado, si a este juramento fuere fiel y no lo quebrantase, el gozar de mi vida y de mi arte, siempre, celebrado entre todos los hombres. Mas si lo trasgredo y comento perjurio, sea de ello lo contrario.

Por tener contentos a los socios del gobierno de su Jefe, el señor Sanchez, es capaz de perjurar. Tenga cuidado, pueden pedirle cuentas por su mala gestión, negligencia y el trolado que nos lleva contando a los españoles desde hace 1 año.

Oculta fallecimientos, llevamos según registro Civiles y funerarias, 12000, personas, seres que se fueron antes de tiempo, en condiciones terribles, ni la peor de sus pesadillas superaría su deceso.

Fernando Simón, querer echarse contra los creyentes, no le conduce más que a demostrar que olvido la ética y hasta el conocimiento. No importan los que van debajo del paso, Sí, las aglomeraciones que se forman para ver procesionar. ¡Y usted quiere dar barra libre a las manifestantes del 8 de marzo! ¡Ufff! mejor creer que ha sido un lapsus.

¿Cuándo aprenderemos los españoles a dejar de lamentarnos y dirigiremos nuestros esfuerzos a que quien ejerce funciones públicas, den cuenta de sus responsabilidades, respeten nuestros derechos y libertades frente a quienes hacen uso del Estado y las instituciones para satisfacer ambiciones personales?

Repase el Juramento. Sea honesto, sabe que entre vida y la muerte, solo un fino hilo las separa.