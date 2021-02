Celeridad resolviendo travesías peligrosas.

Carretera CL-512 en dirección a la Sierra de Francia a la entrada de Aldetejada, urbanización Las Fuentes.

El día 17 de este mes trató la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes regionales una Proposición No de Ley del PSOE “instando a la Junta de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Aldeatejada, a realizar las gestiones necesarias para construir o instalar pasos para peatones o ciclistas que conecten las urbanizaciones de El Soto y Las Fuentes y la conocida zona de Santher del municipio de Aldeatejada con el carril bici y la vía peatonal que discurre de forma paralela a la carretera CL-512 en sentido a Salamanca”. Como la publicación de los Diarios de Sesiones van lentos, o no comprendo la web de las Cortes donde ni siquiera encuentro un buscador, no conozco bien con qué argumentos tumbaron la iniciativa.

La travesía en la urbanización El Soto, a la izquierda. A la derecha el carril bici-peatonal desde Salamanca cerca de su final. Retrocediendo este hacia el fondo de la foto, una pequeña mancha azul señala la parada de autobús sin paso de peatones. Debajo una parada de autobús en la travesía de la TF-320 en el municipio del Puerto de la Cruz en Tenerife.

Según recoge algún medio no se cumplen los requisitos técnicos necesarios para instalar pasos de peatones en este punto ¿? y, casualidad, anuncian dos futuras rotondas desconocidas hasta ahora. El problema de la seguridad vial de los habitantes de pueblos atravesados por travesías no es nuevo. Un vistazo solo a los municipios del entorno de la capital muestra inquietantes situaciones, resultas, o no, por la habilidad de sus ayuntamientos para burlar la titularidad de una vía donde no pueden intervenir. La Junta posee travesías peligrosas en la provincia, y no muestra mucha diligencia en la mejora de su seguridad. Hace años incluso eliminó un paso de peatones elevado (a la altura de la acera) a la entrada de un Instituto en Ciudad Rodrigo, colocado por su Ayuntamiento.

Arriba al fondo el único paso de peatones de la larga travesía, y con semáforo. Abajo el final en sentido Vecinos. La velocidad máxima permitida es, según las señales, 50 km/h. Ya hemos visto que no es la mejor para evitar muertes en caso de atropello.



Por si alguien no lo sabe, nada sorprendente vista la forma tan peculiar de algunos para conocer el funcionamiento de nuestro país, las competencias de urbanismo pertenecen a las Comunidades Autónomas. La Junta de Castilla y León es la última autoridad urbanística en la región, la experiencia empuja a añadir no judicial, y está al final de la aprobación de la normativa urbanística de cada municipio. Por lo tanto, ha permitido el notable crecimiento urbanístico de ese municipio a lo largo de la carretera CL-512, no menos de 2 kilómetros con un único paso de peatones (semaforizado además). Hace ya tiempo debería haber afrontado sus obligaciones y garantizar a sus habitantes una permeabilidad segura de una vía a todas luces urbana.

Hace menos de un año la revista interactiva de la DGT, número 253, publicó una interesante serie de cosas sobre travesías.

Esa proposición es otra ocasión perdida para, independientemente de su aprobación o no, plantear la puesta en marcha de un trabajo específico buscando mejorar la seguridad vial de esos tramos de carreteras regionales. Siguiendo el ejemplo de la Dirección General de Tráfico y su “ Estrategia T. Un marco para abordar el tratamiento de las travesías ” publicada en 2019, a quien también le ha costado lo suyo afrontar este problema. Lamentablemente solo quedó una discusión sobre si el Ayuntamiento de Aldeatejada había pedido o no solución a ese problema. Y, como suele ser costumbre, permite descubrir que “en la actualidad el Ayuntamiento está trabajando en la búsqueda de una solución alternativa que facilite el tránsito seguro”. De la Junta se sigue sin saber nada, es su estrategia de Movilidad Sostenible (al menos en el Ayuntamiento de Salamanca se las ingenian buscando argumentaciones imaginativas).

Google Earth permite ver que la Carretera de Vecinos en Salamanca “cumple los requisitos técnicos” para tener pasos de peatones. Arriba Vistahermosa, abajo el Valle del Zurguén. El norte queda a la derecha de la imagen.