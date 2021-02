Salamanca pide a la Junta la incorporación de los centros de enseñanza de español a la cadena de valor del turismo

Viernes, 26 de febrero de 2021

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado una moción de todos los grupos y del concejal no adscrito para pedir a la Junta de Castilla y León que adopte "las decisiones necesarias" para que los centros de enseñanza de español para extranjeros formen parte de las empresas integrantes de la cadena de valor del turismo o dependientes.

En el documento aprobado, la corporación ha reseñado que la enseñanza del español para extranjeros es "en Salamanca uno de los principales sectores en valor económico", pues de los 50.557 estudiantes en la Comunidad, 35.000 lo hacen en Salamanca.

Sobre su repercusión económica, según los datos aportados en el pleno, la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León señala que la facturación del sector rondaba los 42 millones de euros antes de la pandemia, con "un cálculo modesto" de 1.200 euros por estudiante.

Sin embargo, con la llegada de la Covid-19, el sector vio cómo se suspendían "todas las actividades" en 2020 y siente en 2021"la falta total de expectativas de actividad para 2021", lo que "supone el cierre de las escuelas de español y el pase al ERTE de la mayor parte de sus trabajadores", ha continuado la moción.

Para la corporación municipal, el sector de la enseñanza del español para extranjeros es una de las actividades con empleo directo en Salamanca para la inmersión lingüística de estudiantes, pero también lo es en empleo indirecto en otros sectores adscritos al turismo.

A este respecto, el texto aprobado hace referencia a sectores como los hostales, residencias y otros alojamientos turísticos, transportes a aeropuertos, contratos en agencias de viajes; excursiones, guías de turismo, actividades de turismo activo y deporte; turismo rural, gastronómico, histórico, museístico y cultural.

Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento ha presentado otra moción conjunta para la adhesión de Salamanca a la red de Ciudades Educadoras, de la que forman parte localidades que "apuestan por la educación a lo largo de la vida, más allá de la formación escolar o universitaria".

Condena a la violencia y respaldo a la Policía

Además, se ha aprobado con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, la concejal de Podemos y el edil no adscrito, con la abstención de la representante de IU, una moción conjunta del Grupo Popular y Ciudadanos para condenar los actos violentos de los últimos días en distintos puntos del país, su apoyo a la labor de la policía y "su confianza en el estado de derecho y calidad democrática" de España.

Sobre la abstención de la concejal del Grupo Mixto y militante de IU, Virginia Carrera, ha explicado en el pleno su condena de "cualquier forma de violencia" y ha defendido ideas presentes en la moción que podrían "unir" a todas las formaciones presentes pero ha indicado que no podía apoyar el texto en el punto de la "calidad democrática" pues no la alcanzará "al ciento por ciento" hasta que la ciudadanía "no vote su Jefatura de Estado".

El resto de representantes han dado su apoyo al documento, aunque la representante de Podemos, Carmen Díez, ha pedido que "conste" en el acta de la sesión que "no es verdad" una manifestación previa del portavoz del Grupo Popular, Fernando Rodríguez, quien, en la exposición de los motivos del texto, ha recriminado que el representante de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, trató de "amparar y jalear" conductas de violentos a través de redes sociales.

Tras las palabras de Fernando Rodríguez, y también del portavoz de Ciudadanos, Fernando Castaño, quienes han defendido la moción y han criticado "los graves disturbios", además de criticar las posturas de "cargos públicos" ante estos hechos, ha tomado la palabra también el portavoz del PSOE, José Luis Mateos.

Precisamente, el socialista ha señalado a PP y Ciudadanos, de los que ha dicho que forman parte de partidos que "se parecen mucho" y que "siguen siendo distintos" aunque desconoce "si durante mucho tiempo", ha remarcado que España goza de "democracia plena" y ha aprovechado para condenar de manera "firme y rotunda" la violencia, y ha pedido a los promotores de la moción que "no utilicen este debate para tapar otros".

AJEDREZ

Por otra parte, Ciudadanos y Partido Popular han presentado otra moción conjunta, firmada por ambos grupos, para pedir al Gobierno de España que promueve la declaración del ajedrez por parte de la Unesco como bien cultural inmaterial.

Este documento ha sido aprobado por todos los ediles de la corporación, salvo el concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, que se ha abstenido por considerar que esta petición tiene "difícil encuadre" dentro de las incorporaciones como bien cultural inmaterial de la Unesco.