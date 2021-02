El lunes se vacunará en el Pabellón Eladio Jiménez a 335 personas mayores de 90 años

Viernes, 26 de febrero de 2021

Ya hay una nueva fecha para el arranque de la vacunación masiva en la ciudad tras no comenzar hace dos semanas

Después de anunciarlo hace un par de semanas y que finalmente no comenzase por motivos no especificados, el alcalde Marcos Iglesias volvió a comunicar en la mañana del viernes que le han trasladado que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León arrancará el próximo lunes 1 de marzo la vacunación masiva contra el coronavirus en Ciudad Rodrigo, después de que a lo largo de esta semana se haya vacunado a los grandes dependientes en las instalaciones del Centro de Salud y Especialidades.

Tal y como se dio a conocer hace dos semanas, las sesiones de vacunación masiva en Ciudad Rodrigo tendrán lugar en el Pabellón Eladio Jiménez, que como se puede ver en las imágenes ya está preparado (y desde hace unos cuantos días) para estas sesiones. En este sentido, el alcalde considera que el llevar “días con los trabajos hechos” tanto el Ayuntamiento como el personal sanitario “ha permitido que Ciudad Rodrigo se haya visto casi más como un proyecto piloto” de vacunación masiva.

Los elegidos para la primera sesión de la misma son las 335 personas mayores de 90 años de edad de la Zona Básica de Salud de Ciudad Rodrigo que no están en residencias y centros asistenciales (donde ya se ha puesto la vacuna durante estas últimas semanas). La convocatoria a esas 335 personas se está realizando de forma nominal, por lo que no debe acudir al Pabellón Eladio Jiménez nadie que no sea llamado de forma expresa por el personal sanitario.

Tal y como se anunció hace dos semanas, los planes de Sanidad son que de ahora en adelante cada lunes haya sesiones de vacunación masiva en Ciudad Rodrigo, en las dependencias del citado Pabellón, donde como se puede ver en las imágenes se ha dispuesto una ingente cantidad de sillas por la pista principal de juego.