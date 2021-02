Tres poemas traducidos al italiano por Gianni Darconza

Alfredo Pérez Alencart y Gianni Darconza, en Urbino (2018. Foto de jacqueline Alencar)

Dejo conocer tres poemas míos, traducidos al italiano por Gianni Darconza (Sant Gallen, Suiza, 1968), poeta, narrador, traductor y ensayista italiano. Trabaja como profesor de Literatura y Cultura Española y Literaturas Comparadas en la Universidad de Urbino Carlo Bo en Italia. Ha publicado el ensayo Potere, mito e scrittura nella narrativa ispanoamericana del Novecento (2005), la antología poética Poesia della guerra civile spagnola (2007) y el ensayo Il detective, il lettore e lo scrittore. L’evoluzione del giallo metafisico in Poe, Borges, Auster (2013). Es autor de la introducción a los libros de Antonio Machado, Proverbi e cantari (2012) y de J. L. Alonso de Santos, Andare in fumo. Bajarse al moro (2013).

Ha publicado, entre otros, el poemario Oltre la lastra di vero (2006, ganador del premio de poesía “Jacques Prévert” en el mismo año), Materia oscura (2017), Antipartículas ‑ Antiparticelle (2019, con la poeta colombiana M. Bohórquez), Elogio dell’indeterminazione (2019) y la colección de haikus Pensieri in forma khiusa (2020). Es autor de la novela Alla ricerca di Nessuno (2007), el libro de relatos L’uomo in nero e altre scorie (2009) y el cuento para la infancia Il ladro di parole (2013, ganador del Premio Frontino-Montefeltro en 2014). Para la editorial Raffaelli ha traducido Antologia di poesia breve latinoamericana (2015) y Giovane poesia latinoamericana (2015), ambas con selección del poeta Mario Meléndez. También La grande poesia ispanoamericana (2018). Es además traductor de los libros de Óscar Hahn, Tutte le cose scivolano. Todas las cosas se deslizan (2015) y Scintillii in uno specchio rotto. Destellos en un espejo roto (2016); de Antonio Cisneros, Il cavallo senza liberatore. El caballo sin libertador (2015), y el libro de Mario Bojórquez, Divano di Mouraria (2016), todos publicados por la Editorial Raffaelli. Ha participado en el Festival Internacional de Poesía de México (2015); en los Festivales Poéticos de Pereira y Bogotá (2017) y en el Festival Mundial de Poesía de Craiova (Rumanía, 2017). En 2018 recibió el Premio Elio Pagliarani de Traducción por el libro Arte di morire (2018) del poeta chileno Óscar Hahn, y en enero de 2020, en París, el Premio del Concurso Internacional de Poesía “L’amour de la nature” de la Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (AESAL).

A. P. Alencart en un campo de trigo de la provincia de Salamanca (foto de Daniel Mordzinski, 2002)

BUCÓLICA

Recuéstate

sobre un campo de trigo

enverdecido

y celebra

-cerrando tus párpados-

que no pugnas

por lujos o prebendas;

celebra que tu sudor

no es destilación

de angustias.

Recuéstate

canturreando melodías

que sosiegan,

como los arrullos

del agua.

BUCOLICA

Còricati

su un campo di grano

verdeggiante

e festeggia

‑chiudendo le palpebre-

che non lotti

per lussi o prebende;

festeggia che il tuo sudore

non è distillazione

di angosce.

Còricati

canticchiando melodie

che placano,

come il mormorio

dell’acqua.

Miguel Elías pintando el retrato sumi-e de Alfredo Pérez Alencart

FAMA

(Fama Volat)

En su búsqueda

los hay astutos

y también ingenuos,

tan semejantes

en sus afanes

por el asedio de fans,

de flashes y elogios,

de pasarelas en la corte…

A tiempo supe

descreer de toda ganga.

Ah, pero si volvieran

Píndaro y Virgilio,

y anotaran mi nombre

entre sus versos…

FAMA



(Fama Volat)

Nella loro ricerca

ve ne sono di astuti

e anche di ingenui,

così simili

nei loro affanni

per l’assedio dei fan,

dei flash e degli elogi,

delle passarelle nella corte…

Seppi in tempo

diffidare di ogni occasione.

Ah, ma se tornassero

Pindaro e Virgilio,

e annotassero il mio nome

tra i loro versi…

Alfredo Pérez Alencart, José Alfredo Pérez Alencar y Alfonso Ortega Carmona,

en la Casa de las Conchas (foto de Daniel Mordzinski)

LA MITAD DE MI ALMA

(animae dimidium meae)

Tú, Horacio, pones

fulgor en cada verso

y ya Virgilio

a la eternidad se aferra,

subido al mástil de la nave

que nunca naufraga,

tal como su extraordinaria

Eneida.

Así también yo, a Dios

invoco por mi amigo Alfonsus,

mitad de mi alma,

maestro al que hoy se le

aleja la memoria.

Que en todos los solsticios

se recuerde a quien

solía pronunciar, con suave

voz y a la orilla del Tormes:

“Timeo Danaos et

dona ferentis”.

La amistad no admite desalmados.

La amistad es una prórroga

a la muerte, admirados Horacio,

Virgilio, Alfonsus…

LA METÀ DELLA MIA ANIMA

(animae dimidium meae)

Tu Orazio metti

fulgore in ogni verso

e già Virgilio

all’eternità si afferra,

sull’albero maestro della nave

che non naufraga mai,

così come la sua straordinaria

Eneide.

Così io invoco

Dio per il mio amico Alfonsus,

metà della mia anima,

maestro da cui oggi

si allontana la memoria.

Che in tutti i solstizi

si ricordi colui

che pronunciava con voce

soave sulla riva del Tormes:

“Timeo Danaos et

dona ferentis”.

L’amicizia non ammette gli spietati.

L’amicizia è una proroga

alla morte, stimati Orazio,

Virgilio, Alfonsus…

Alegoría de Virgilio, obra de Simone Martini (circa 1344)