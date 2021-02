El Partido Popular presenta varias enmiendas parciales al Presupuesto 2021 buscando posibilitar mejoras e inversiones

Jueves, 25 de febrero de 2021

Inversiones más específicas o la creación de partidas puntuales para ayudas urgentes y mejoras en la ciudad, son algunos de los puntos aludidos dentro de la petición

El Grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda ha presentado varias enmiendas parciales al Presupuesto 2021, cuyo debate se producirá este próximo viernes.

Tal y como han explicado, los Populares proponen que “puesto que las cantidades consignadas para la ayudas a libros de texto y transporte se mantienen, se modifiquen los ingresos por unidad familiar para que estas ayudas puedan llegar a más familias, sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos la situación de muchas familias, debido a la pandemia, es más vulnerable”.

A mayores de esta enmienda, desde el PP solicitan que se presupueste una nueva línea de ayudas a empresas “de al menos la cantidad sobrante del pasado año, ya que de los 140.000€ que se anunciaron para ayudas a empresas, comercio y hostelería, se han destinado unos 52.000 euros.

En cuanto a las ayudas de emergencia, el Partido Popular asegura que “se han visto reducidas considerablemente de 20.000 euros el pasado año, a 5.000€ por lo que pedimos que no se use como moneda política, ya que de estas cantidades no se destina nada a la finalidad para la que se presupuestan. Es por ello que estas cantidades deben destinarse a dar cobertura a las familias que lo necesiten”.

En cuanto a las inversiones previstas para este año, los Populares piden al equipo de gobierno “un mayor esfuerzo inversor teniendo en cuenta que de los 625.000€ que se presupuestan en inversiones, la aportación municipal se reduce a 175.741€, el resto se financiará mediante préstamos, ayudas de la Junta de Castilla y León y Diputación. Teniendo en cuenta esta situación, y ya que existe la posibilidad de utilizar el remanente de tesorería, pedimos que con cargo a éste se incluyan nuevas partidas para ejecutar inversiones” entre las que destacan:

- La creación de una partida para el arreglo de los jardines. No sólo es un compromiso de este equipo de gobierno, sino que, además el arreglo de éstos ha sido anunciado durante los últimos años.

- La creación de un acceso directo a las instalaciones de baloncesto y futbol-sala ubicadas en el Polideportivo. Las condiciones en las que se encuentra no permiten el acceso a las mismas salvo que este abierto el campo de futbol. Si apostamos por el deporte no hay que poner trabas paras poder acceder a estas instalaciones.

- Inversiones en el patio del Comarcal. Estas instalaciones presentan un gran deterioro. Proponemos darle una nueva utilidad que seguramente será agradecida por los jóvenes, pudiendo ofrecer una pista de educación vial, o en su caso adaptarlo a actividades deportivas. Cualquiera de las opciones serían sometidas a la consideración de todos los Grupos, y elegir la que se considere más acertada.

- En materia de personal, pedimos se proceda a sacar la Oferta de empleo público para este año, incluyendo aquellas plazas vacantes de los agentes de policía. Asimismo, se oferten aquellas que se han ocupado mediante la creación de bolsas de empleo para ocupar plazas que corresponden a personal laboral fijo. Esta oferta deberá incluir la creación del conductor de la barredora que próximamente será adquirida por el ayuntamiento.

Desde el Partido Popular aseguran que “esperamos que el equipo de gobierno valore nuestras peticiones e introduzca en el presupuesto las cantidades necesarias, con cargo al remanente de tesorería, que posibilite estas inversiones que seguro serán bien recibidas por todos los ciudadanos”.