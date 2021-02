Las declaraciones de intereses de los diputados por Salamanca: de las cuotas al partido a donaciones a ONGs

Sábado, 27 de febrero de 2021

Más allá de las cuotas al partido, las donaciones a ONGs son escasas entre los parlamentarios salmantnios, de hecho solo una de los cuatro parlamentarios así lo declara

El Congreso de los Diputados ha publicado esta semana las declaraciones de intereses económicos de los diputados, que por primera vez tuvieron que registrar todos los miembros de la Cámara en aplicación del Código de Conducta aprobado por las Cortes Generales el pasado mes de octubre. Las declaraciones de intereses entregadas en el Congreso por los parlamentarios salmantinos del PP y PSOE recogen, además de las cuotas al partido, donaciones destinadas, en un caso a una ONG, y en otro caso a un sindicato. Vox no detalla nada.

En la declaración de intereses económicos los diputados deben consignar las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del escaño y que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos. Cuando se trate de actividades por cuenta ajena deberán precisar el nombre del empleador y el sector de su actividad.

También deben informar de las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que hayan obtenido para sí en los cinco años anteriores al inicio del mandato parlamentario, incluyendo los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés. Por último, debían comunicar las fundaciones y otras asociaciones a las que hayan contribuido en los cinco años anteriores a su desembarco en las Cámaras, o sigan contribuyendo tras obtenerla, económicamente o mediante la prestación de servicios no remunerados.

Los diputados por Salamanca de PP y PSOE sí han rellenado sus respectivas declaraciones de intereses, no así el diputado de Vox que, junto a sus 51 compañeros de grupo, han decidido no dar detalles de sus ocupaciones anteriores ni de regalos recibidos.

Además de hacer constar sus ocupaciones de estos últimos años, los diputados salmantinos de PP y PSOE coinciden en no haber recibido obsequios que puedan alterar su acción política. En el caso del diputado socialista David Serrada, al igual que el resto de diputados del PSOE, en su declaración se incluye el haber recibido “regalos y obsequios normales dentro de los usos familiares y sociales” no susceptibles de constituir un conflicto de interés. En el PP no han recurrido a una fórmula común.

Respecto a las aportaciones coinciden en una, el pago de la cuota al PP o al PSOE. Aparte de esto, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro no incluye nada más.

Más extensa es de la declaración de intereses de la diputada María Jesús Moro que, además de las cuotas al PP, también incluye donaciones a Cruz Roja y Plan Internacional, así como la cuota de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, la cuota del Colegio de Abogados y Mutualidad de la Abogacía como abogada no ejerciente. También recoge el haber recibido “regalos al uso de festividades” de familiares y amigos, e incluye el alojamiento en hotel como ponente del campus verano de la UIMP y un segundo alojamiento como ponente en jornadas.

Por su parte, el diputado socialista David Serrada incluye las cuotas al PSOE y al sindicato UGT.