El Guijuelo pierde con el Zamora y firma su descenso a Segunda RFEF (0-1)

Miércoles, 24 de febrero de 2021

El conjunto charro recuperó todos sus partidos aplazados por el coronavirus y ya no puede seguir peleando por la PRO

El Guijuelo perdió con el Zamora y firmó su descenso a Segunda RFEF (0-1). El conjunto charro recuperó todos sus partidos aplazados por el coronavirus y ya no puede seguir peleando por la PRO tras lo ocurrido en la tarde de este miércoles en un Municipal Luis Ramos que fue testigo del trágico desenlace.

Por su parte, Chuchi Jorqués, que sigue sin saber lo que es ganar con el conjunto chacinero, tuvo que colocar a Parra y Josín como centrales por las bajas, mientras que Razvan jugó en el medio y Kamal volvió tras sanción. Sin embargo, todo se torció muy pronto con una pérdida de Kike Pina que acabó con el tanto de Escudero para los viriatos.

Mientras, José Salcedo evitó con una triple parada el segundo tanto de los del Ruta de la Plata, nuevo líder, pero el marcador ya no se movió más hasta el descanso. Los verdes lo intentaron, aunque no pudieron ver el marco visitante. El que más cerca se quedó de ello fue Antonio Pino, en el minuto 81, con un tiro al larguero. Álvaro Ramos, del filial, salió en los últimos instantes y Pina vio la roja.

Finalmente, el luminoso no se movió y el Guijuelo consumó su descenso de categoría y fue el primer equipo de la provincia de Salamanca que no consiguió cumplir con el objetivo de la temporada. Ahora, a los de la localidad guijuelense solo le queda intentar sumar más puntos para la segunda fase y no caer a la Tercera RFEF. Hacía 15 cursos que estaban en Segunda B. Fin del cuento...