Toma posesión de su cargo la nueva arquitecta del Ayuntamiento mirobrigense

Miércoles, 24 de febrero de 2021

El salón de plenos de la Casa Consistorial acogió en la mañana del miércoles el acto de toma de posesión de la nueva arquitecta del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, María Mateos Campos, quién se hizo con la plaza en juego en la exigente oposición desarrollada en los meses finales del año 2020. Como publicamos en su momento, esta plaza, de funcionario de carrera del grupo A, está adscrita al Departamento de Urbanismo del Consistorio, ejerciendo funciones de técnico superior.

En este sentido, a María Mateos Campos le corresponde asumir la coordinación de los distintos empleados del Departamento de Obras y Urbanismo (en su vertiente técnica) para tramitar y elaborar los proyectos, expedientes e informes técnicos que sean necesarios para el desarrollo de las competencias atribuidas al Ayuntamiento en materia de Obras, Instalaciones y Urbanismo (es decir, Planeamiento, Gestión, Uso del Suelo, Licencias, Prevención Ambiental, o Ruido).

Tal y como marca la normativa, María Mateos Campos –quién estuvo acompañada en el acto de sus seres queridos- prometió su nuevo cargo de arquitecta, además de firmar los papeles oportunos que certifican su toma de posesión. Posteriormente comentó que está “muy contenta de trabajar aquí y hacer mi vida en Ciudad Rodrigo”, mostrando su agradecimiento a los trabajadores municipales, por haberla recibido “con los brazos abiertos”, así como a aquellos que la animaron durante la oposición: “mis padres, Jorge y mis amigas”.

Durante el mismo acto, se presentó en sociedad a la nueva tesorera del Ayuntamiento mirobrigense, María Dolores Matías Collado, quién ya tomó posesión de su puesto a principios de semana. En este caso, se trata de una plaza de carácter interino (permanecerá en el puesto hasta que haya una convocatoria nacional que traiga a alguien con plaza fija) ante la jubilación de la persona que ejercía como tesorero accidental.

En este caso, María Dolores Matías Collado se ha hecho con la plaza tras haber sido la persona que más puntos obtuvo en el concurso de méritos establecido entre los solicitantes del puesto, al que podían optar secretarios o tesoreros sin plaza fija, es decir, que estuvieran como ‘accidentales’ en otros consistorios, así como personas que hubiesen aprobado procesos selectivos para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, o a la de Secretaría-Intervención, pero no tuviesen plaza.

En lo que respecta a María Dolores Matías Collado, hasta ahora ejercía como secretaria de los ayuntamientos de Alameda de Gardón, Aldea del Obispo y Villar de la Yegua. Precisamente, en el acto de la mañana del miércoles comentó que para ella esta situación de trabajar en Ciudad Rodrigo –donde reside- es “nueva, porque no me tengo que mover con el coche”. María Dolores Matías comentó que “tengo experiencia en pueblos pequeños y ahora me toca aumentar el tamaño”, esperando que “mi labor pueda ser lo más provechosa para Ciudad Rodrigo”.

Durante el acto de la mañana del miércoles, el alcalde Marcos Iglesias resaltó que las nuevas incorporaciones al Ayuntamiento son personas residentes en Ciudad Rodrigo, por lo que es una “satisfacción doble”, considerando que “tratarán con más mimo” los asuntos del Consistorio.