Más de un centenar de vehículos toma parte en la caravana reivindicativa de los trabajadores autónomos

Miércoles, 24 de febrero de 2021

Las calles de Ciudad Rodrigo fueron escenario en la mañana del miércoles de una caravana de vehículos promovida por la Federación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) para reivindicar a las distintas administraciones soluciones a la situación por la que están pasando los trabajadores autónomos por culpa de la pandemia del coronavirus, tal y como se expresó en el manifiesto leído en la Plaza Mayor, punto álgido de la protesta, ya que allí se sumaron a la misma unas cuantas personas más a pie.

La caravana se puso en marcha en el Polígono Industrial Las Viñas, de donde salieron en dirección al núcleo urbano de Ciudad Rodrigo más de un centenar de vehículos (al paso por la Avenida de Portugal, había 110), encabezados por una dotación de la Policía Local, encargándose también de las tareas de vigilancia de esta reivindicación agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La caravana, integrada principalmente por turismos, pero también por unas cuantas furgonetas comerciales (e incluso algún camión de pequeño tamaño), accedió al núcleo urbano de la ciudad por la Avenida de Portugal, para proseguir por la Avenida de Salamanca hasta la altura del Polígono Industrial de Los Chabarcones. Allí giraron en las Tres Columnas para tomar la calle Santa Clara, por la que prosiguieron en dirección a la calle Laguna, haciendo sonar continuamente sus bocinas.

A través de la calle Laguna, los vehículos pasaron a la Avenida de Béjar, que recorrieron hasta casi su final, para acceder por la calle Tormes a la calle Voladero (pasaron por delante del Parque de Bomberos) y salir a la Avenida Conde de Foxá, que recorrieron íntegramente hasta la Glorieta del Árbol Gordo. Una vez allí, cogieron la Avenida de España, y a continuación la Avenida Yurramendi para alcanzar el recinto amurallado mirobrigense, portando algunos de los vehículos carteles reivindicativos y alguna bandera de España.

Como decíamos más arriba, el destino de la caravana (de la que formaron parte los concejales Ramón Sastre y José Manuel Jerez) fue la Plaza Mayor, donde se habían ido congregando para sumarse a la protesta otros cuantos trabajadores autónomos a pie –que le dieron la bienvenida con aplausos a los que llegaron en vehículos-. En el ágora mirobrigense, el presidente de Afecir, Buenaventura Montero, dio lectura a un manifiesto en el que para empezar dejaron claro que “no tenemos ningún color político ni lo queremos, nuestro color es autónomo” (sic).

El manifiesto

Según expresaron en el texto, están “cansados de ser los más afectados” por las medidas tomadas por el Gobierno de España y por la Junta de Castilla y León, a quiénes pidieron que dejen de lado “sus juegos políticos” para trabajar en busca de mejoras para trabajadores autónomos y Pymes, porque “no podemos aumentar más las deudas, no podemos poner en peligro el presente y futuro de nuestras familias, y la de nuestros compañeros trabajadores”.

En torno a la Junta, resaltaron que no entienden que un cierre temporal de negocios (como el decretado para la hostelería y los gimnasios) “no venga acompañado de un paquete de ayudas a los autónomos y pymes”: “nos han cerrado nuestros negocios sin ningún tipo de ayuda”, cuando además “nuestros locales y establecimientos son sitios seguros, el 99% de nosotros hemos cumplido con todas las medidas que nos han exigido, y el índice de contagios en nuestros establecimientos es mínimo por no decir nulo”.

Tras pedir en general “poder trabajar, recuperar nuestra libertad de horario y nuestra libertad de empresa”, al Gobierno de España le reivindicaron responsabilidad y un plan de reactivación económica que incluya ayudas y subvenciones reales directas para autónomos y pymes; a la Junta de Castilla y León, responsabilidad, indemnizaciones y ayudas reales a fondo perdido por los cierres de los negocios, e inversión en Sanidad, industria farmacéutica, en investigación y desarrollo para mejorar nuestra respuesta en futuras crisis; y al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, un plan de dinamización comercial, industrial y turístico que sirva para impulsar la economía de la ciudad.

Concluida la lectura del manifiesto, al que siguió una ovación de los presentes, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus, rematándose definitivamente la caravana depositando un ramo de flores en el monumento en su recuerdo que hay en el Parque de La Glorieta.