Odio y violencia en España

Viernes, 26 de febrero de 2021

Oigo y leo una y otra vez que en España no deja de aumentar la crispación, el odio y la violencia. No sé hasta qué punto es verdad, pero así parece. Es posible que la gran novedad sea que todo el mundo puede insular a través de las redes sociales.

Durante la transición pasamos por periodos de mucha tensión y violencia (la matanza de los abogados en la calle Atocha, el asalto al Congreso de Tejero y, durante muchos años, el terrorismo de Eta, etc.). El atentado con más muertos, en la estación de Atocha, no fue entre españoles, sino contra los españoles.

Pero los políticos, los sindicalistas y la sociedad, en general, estuvieron a la altura durante estos años. ¿Podemos decir ahora lo mismo?

El drama de los nacionalismos (antes en el País Vasco y ahora en Cataluña) ha sido y sigue siendo un problema no resuelto. Con demasiado odio y violencia; y grandes costes para ambos territorios y toda España. Una locura y una historia de egoísmos y manipulaciones.

Escuchar a nuestros políticos, no a todos, claro está, es cada vez más alarmante, con el cruce de insultos gruesos, que no voy a reproducir; y la incapacidad de afrontar los problemas básicos del país. Incluso entre los ministros del gobierno “andan a palos”.

Todo ello en el contexto de una pandemia, con colas del hambre, aumento del paro, manifestaciones de los abandonados a su suerte y el comportamiento gravemente irresponsable de una parte de la población (que organiza fiestas y recibe con violencia a la policía) a la que parece no importarle mucho los muertos y el sufrimiento de los sanitarios.

En este contexto, la detención de un rapero y las reacciones provocadas debieran servirnos para reflexionar.

No creo que el problema de España sean los raperos, ni éste en particular, con independencia de lo que cada uno de nosotros pueda pensar de lo que canta y dice. Su pensamiento crítico no es un peligro para España, a pesar de sus excesos verbales y sus extravagancias.

Los excesos verbales y la mala educación la vemos también en el parlamento todos los días. Las encuestas dicen que los verdaderos problemas de España son la desigualdad, el paro, los políticos, los nacionalismos, la pandemia, el cambio climático, etc.

Los políticos deberían usar un día a la semana a preguntarse por qué los ciudadanos les consideran un problema.

¿Por qué el odio no es el camino??



Porque es una emoción destructiva, que además puede generar violencia.

La indignación es una emoción constructiva que clama por la justicia, la igualdad y la libertad. Los grandes luchadores civiles no odian, se indignan y se organizan para intentar superar las injusticias. Por supuesto no saquean tiendas, ni destruyen todo lo que pueden.

No deberían preocuparnos los excesos de un rapero , sino la reacción de los que usan esta disculpa para expresar su odio con violencia. Estas manifestaciones violentas sí debieran preocuparnos y hacernos algunas preguntas. Por ejemplo:

¿Qué les pasa a estos jóvenes que un día dicen defender la libertad de expresión y otros días la independencia de Cataluña o del País Vasco, los derechos de los “okupas” o su equipo de futbol? El odio es irracional y destructivo.

¿Cómo hemos educado en la familia y en la escuela a estos jóvenes? Este creo que es el primer y más importante fracaso social, con estas minorías.

¿Qué pensar de los políticos que les jalean, justifican estas protestas y hasta echan la culpa a la policía de estos conflictos? Yo no sé si la ley es restrictiva, sesgada, clasista o se queda corta. Lo que me preocupa es la reacción de los políticos y de los jóvenes violentos. ¿Qué vamos a hacer con esta parte de la juventud (es solo una pequeña parte) que, por diferentes razones, se siente frustrada y reacciona de forma destructiva contra sí mismos y contra los demás?

¿Y qué podemos hacer con los políticos que les manipulan?

¿Y qué podemos hacer con el resto de la juventud silenciosa, desesperanzada y con dificultades para poder hacer un proyecto de vida? ¿Qué ha sido del 15 M?

También los jóvenes tienen que reaccionar y no esperar que todo les venga dado. Deben saber que la cooperación con la familia es su deber y que hay que estudiar o trabajar, no vivir de la familia, del Estado o del vandalismo. Responsabilizarse de su vida con uno u otro trabajo. Y saberse sujetos de derechos, pero también de obligaciones.

Necesitamos jóvenes críticos, indignados con la injusticia, implicados en la lucha por una sociedad mejor, jóvenes que se saben responsables de sí mismos y de los demás. Y necesitamos políticos que no manipulen a los jóvenes y no piensen prioritariamente en las próximas elecciones.