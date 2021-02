Julia Otero anuncia en su programa que tiene cáncer y estará un tiempo alejada de la radio

Lunes, 22 de febrero de 2021

"He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona", afirmaba la comunicadora que va a someterse a un tratamiento oncológico

Julia Otero, directora y presentadora de 'Julia en la onda' ha anunciado este lunes al comienzo de su programa que permanecerá algunas semanas alejada de los micrófonos para someterse a un tratamiento oncológico.

Julia ha explicado que "el martes pasado en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células egoístas, como las llama el doctor López Otín".

"La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", ha señalado la periodista que ha añadido que "no es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre".

Julia Otero ha avanzado que estará alejada de los micrófonos por algún tiempo, pero tiene intención de no desconectar totalmente de las ondas: "Entre quimio y quimio me daré una vuelta por la radio".

Otero mostró su agradecimiento "a las chicas y chicos de 'JELO'. Este es un equipo extraordinario en todos los sentidos. Profesionalmente son muy buenos, pero su fuerte es la categoría humana".

"No quiero olvidar a mis jefes de Onda Cero y Atresmedia, porque no hay día que no reciba de ellos una dosis de mimos y pensamientos positivos".

Desde el mismo momento en que Julia ha hecho pública la noticia de su enfermedad, las muestras de cariño y apoyo por parte de la familia de Onda Cero y Atresmedia Radio se han sucedido.

Escucha aquí el anuncio realizado por Julia Otero

Durante el tiempo que Julia Otero esté alejada de los micrófonos, Carmen Juan, junto con el equipo habitual de redactores y colaboradores, permanecerá al frente de 'Julia en la onda', manteniendo los habituales estándares de calidad y brillantez del programa vespertino de Onda Cero.

Fuente Onda Cero