Los sanitarios de la UCI del Clínico siguen sin noticias de la segunda dosis de su vacuna frente al coronavirus

Lunes, 22 de febrero de 2021

“Estamos en la primera línea y las explicaciones que nos dan sobre plazos nos parecen una ofensa, además, sin test serológicos no vamos a asumirlo”, explica una de las afectadas

Cinco días después de la cancelación de la cita de los sanitarios de la UCI del Clínico para la segunda dosis de su vacuna frente al coronavirus, esta mañana todavía no habían llegado los viales correspondientes al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

“El servicio de Riesgos Laborales no sabe muy bien cuándo llegarán y les hemos transmitido ya nuestro malestar”, explicaba a SALAMANCA AL DÍA una de las enfermeras afectadas.

“Dicen que tenemos un plazo de 42 días para recibir la segunda dosis, según la OMS, pero la ficha técnica de la vacuna habla de 35 días. Además, nos han indicado que, si no llegan a tiempo, hay estudios de Pfizzer, pero no de Moderna, que indican que con la primera dosis adquieres casi un 90% de efectividad ...pero estamos en la primera línea y esa explicación nos parece una ofensa, además, sin test serológicos no vamos a asumirlo”.

Con todo esto, el personal de la UCI del Hospital Clínico Universitario está muy preocupado, “porque sabemos lo que hace esta enfermedad también con gente joven y sin patologías, y lo que hace a nuestros mayores”.

A todo esto, hay que unir el agotamiento físico y psicológico de estos profesionales: “llevamos muchas vivencias de duelo, soledad y dolor. Es un año de trabajar a pie de cama con la carga viral más alta, con el riesgo para nosotros y nuestros familiares y contactos”, lamenta esta sanitaria salmantina.