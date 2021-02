El Salamanca UDS agranda su idilio con Barreiro con una victoria de altura ante el temible Celta ‘B’ (0-2)

Domingo, 21 de febrero de 2021

El Salamanca UDS agrandó su idilio con Barreiro con una victoria de altura ante el temible Celta ‘B’ (0-2). Llorente y Camacho fueron las autores de los goles de un partido en el que Javi Benítez brilló en un campo en el que se logró la salvación en la última jornada de la temporada 2018/2019. Así, el equipo charro evitó consumar casi de manera matemática su descenso a la 2 RFEF y sigue peleando hasta que los números digan lo contrario.

Por su parte, el técnico Lolo Escobar volvió a confiar en su once de gala y no hubo ninguna sorpresa en una alineación en la que Sergio Molina estuvo presente tras cumplir ciclo de amonestaciones el pasado fin de semana, por lo que reemplazó al mexicano Luis Télles entre los elegidos para la importantísima cita de este domingo por la mañana.

Mientras, Onésimo Sánchez, entrenador del bando celeste y que llegaba con opciones de ser líder del subgrupo 1a, realizó varias modificaciones por la carga de partidos en las últimas semanas, aunque su equipo salió a morder a los del Helmántico, que lucieron indumentaria granate, y Javi Benítez, que realizó su mejor actuación con el Salamanca UDS hasta la fecha, evitó los tantos de Bruninho y Lautaro al poco de empezar la batalla.

Tras ello, los penúltimos en la tabla dieron un paso al frente y tuvieron varios acercamientos que generaron cierto peligro sobre Patrick Sequeira. Además, el Puma probó desde lejos y no lo hizo con mucho éxito. Más tarde, a Benítez no le quedó más remedio que vestirse de salvador con otra mano atajada a Lautaro, mientras que Ernest falló a puerta vacía -desde 40 metros- al no estar fino en el remate y antes de la media hora se fue lesionado, dejando su sitio a Camacho. Benítez intervino alguna vez más y el intercambio de golpes fue la tónica dominante al descanso. 0-0 y con buenas sensaciones. Se firmaba antes de empezar.

En la segunda mitad, la película pegó un giro de guión y el Salamanca UDS se logró poner por delante tras cuajar buenos minutos sobre el tapete verde de Galicia. Una buena acción del equipo charro acabó con un pase de calidad de Camacho al centro del área para que Llorente llegase desde segunda línea y pegase un zambobazo imposible de atrapar para Patrick. 0-1 y carrusel de cambios en el Celta ‘B’ en busca de la igualada. Por otro lado, Escobar dio entrada a Uxío por el Puma en busca de ganar duelos en los últimos minutos de choque.

De hecho, el delantero fue clave en el 0-2, ya que el balón le llega a su poder, paró el juego, abrió para Llorente, que le metió un buen pase a Molina, ‘Beloqui’ controló y Camacho remachó a escasos centímetros de la línea de gol para dejar visto para sentencia un partido en el que los blanquinegros merecieron vencer. En definitiva, la pelea por la PRO está en chino, pero el quedarse en la 2 RFEF volvió a estar en francés… Ahora, toca parón y tres finales más por delante.