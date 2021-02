Domingo, 21 de febrero de 2021

Se permitirá el acceso para el culto el primer viernes de marzo con misas cada hora

La congregación de Nuestro Padre Jesús Divino Redendor Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias de Salamanca ha anunciado que el tradicional besapies a la imagen se suspende por primera vez en 80 años por la pandemia.

"Este año, la que llamaban los primeros integrantes de esta Congregación 'La Milagrosa Imagen de Nuestro Padre Jesús' no bajará a su dosel a la altura de su pueblo y se quedará en su hornacina. Pero eso no significa que no vaya a recoger todas vuestras oraciones, vuestras alegrías, vuestros desvelos y vuestras inquietudes, desde la distancia, por mucha que sea", explica a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Así, la hermandad señala que el primer viernes de marzo el templo se abrirá a las 7.00 horas y se celebrarán misas a cada hora desde las 8.00 y hasta las 19.00 horas con una pausa al medio día a las 14.00 y 15.00 horas, concluyendo con el rezo de Vía Crucis.

En este sentido, anuncian que se preparará un protocolo de seguridad a la entrada y salida de la iglesia con geles hidroalcohólicos para seguridad de todos los asistentes y se desinfectarán todos los bancos después de cada misa. El aforo, apuntan, estará limitado a lo que consideren las autoridades sanitarias en esta fecha, por lo que ruegan a todos los asistentes que sigan las indicaciones de los Hermanos Congregantes que estarán organizando.

El jueves, víspera del primer viernes de marzo, abrirá la iglesia de San Pablo a las 9.00 horas y se cerrará a las 20.00 horas, para que todo el que quiera acudir a rezar, pueda hacerlo. Se mantendrá la oración de enfermos a las 18.00 horas, con una rogativa como se hacía antiguamente con las pestes, "para que aleje esta enfermedad de Salamanca". "Rogamos encarecidamente a todos los enfermos, que no acudan a escuchar esta oración y que la sigan a través de nuestras RRSS: Canal Youtube y Facebook (Congregación de la Santísima Trinidad de Salamanca) e Instagram (rescatadoangustias)", añaden.

Por último, la hermandad recuerda que la iglesia de San Pablo abre todos los días del año y que cualquier día es "bueno" para acercarse a rezar o que los feligreses dejen "sus inquietudes" junto a N.P. Jesús D.R. Rescatado.

"Queremos dar las gracias de una manera especial a la Junta de Semana Santa por todo su apoyo y ayuda. De igual manera, también lo queremos hacer con la Policía Local de Salamanca. Muchas gracias, a todos por vuestra comprensión. Él os lo sabrá recompensar", concluye el comunicado.