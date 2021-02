Derrota del Aquimisa Carbajosa en Marbella y triunfo en la prórroga del CB Tormes sobre el Cantbasket

Sábado, 20 de febrero de 2021

El equipo de LEB Plata cayó fuera de casa y el de EBA venció en Cantabria

El Aquimisa Carbajosa, de LEB Plata, ha caído derrotado este sábado a domicilio frente al CB Marbella por 67-55 en un partido en el que ha plantado cara pero no ha podido contrarrestar la calidad y la veteranía de los jugadores locales, que han estado por delante casi todo el encuentro. Además, el equipo entrenado por Yeyo Vicente perdía a Bakary Camara en el segundo cuarto tras un encontronazo con un rival y a Arturo Cruz en el tercero después de sufrir un fuerte golpe en el cuello.

Los salmantinos, con un Jordan Blount que veía con facilidad el aro malagueño, se ponían 5-9 mediado el primer cuarto, pero un parcial de 11-0 hasta el final daba al CB Marbella su primera cómoda ventaja. Por si fuera poco, los locales acertaban sus lanzamientos exteriores y se hacían con 13 puntos de renta hasta que un parcial de 1-10 volvía a apretar el marcador: 25-21. Pero llegaron más triples del Marbella y la descalificante a Camara y llegó el descanso con el 37-24.

El Aquimisa Carbajosa no se rindió y se acercaba, pero no terminaba de inquietar a los andaluces. En una acción que fue castigada como falta en ataque de un jugador local, Arturo Cruz recibió un golpe en el cuello que impidió que volviera a la cancha, quedándose los salmantinos sin un jugador clave para los momentos decisivos. En el último cuarto los charros llegaron a ponerse a 6 puntos, pero el Marbella no dejó que peligrara el triunfo y acabó ganando 67-55.

Mientras, en EBA, la Usal La Antigua sumó una importantísima victoria en Santander en el siempre espectacular Palacio de los Deportes al ganar a Cantbasket en un choque muy intenso que necesitó de una prórroga para su resolución.

El choque comenzó con Sandro Gacic asumiendo en ataque ante su ex equipo, ante el que anotaba los 4 primeros puntos del equipo (5-4).

El equipo charro logró ponerse por delante en el choque por primera vez en el minuto 6 (7-8) gracias a una canasta de Lo y Usal La Antigua firmaba además un gran final de cuarto con dos triples seguidos haciendo correr a Cantbasket, lo que dejaba un 11-21 en el luminoso cántabro para terminar el primer cuarto.

En el segundo, Cantbasket comenzó en zona, logró hacerse con el parcial (18-15) y ajustó el marcador al descanso (29-32).

En la reanudación llegaron los mejores minutos de los locales, que comenzaron con un 12-2 de parcial gracias a la agresividad al aro mostrada por Cantbasket que les puso por delante en el marcador tras muchos minutos por detrás (41-38).

La defensa de los santanderinos desarbolaba por minutos a los charros (49-42), a los que les costaba ver el aro, aunque gracias a no bajar nunca los brazos lograron ponerse por delante de nuevo al comenzar el último parcial (57-60).

Mejoró la defensa tormesina, lo que les permitió correr y sumar un parcial de 2-10, que les puso 57-62 en el marcador a falta de 3 minutos.

Sin embargo, tres triples seguidos de Cantbasket puso a los locales 69-67 primero y 71-67 después tras varios fallos desde 6.75m de Usal La Antigua.

Al final, una falta de Kiko Guillem a 5 segundos y dos tiros libres metidos por parte de Cantbasket, junto con una canasta de Nelson Yengue en la última posesión, dejó el empate a 73 en el marcador y obligaba a jugar la prórroga.

En los 5 minutos extra, Usal La Antigua fue muy superior (2-9), sobre todo en el arranque, colocándose 75-80 en dos minutos y medio, que Cantbasket ya no pudo levantar.