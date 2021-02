ASP Salamanca respalda la denuncia presentada por el colectivo policial contra Echenique

Sábado, 20 de febrero de 2021

Alternativa Sindical de Policía denuncia al diputado de Podemos p0r un delito de odio

Tras la detención del rapero Pablo Hasél, durante días se ha desatado la violencia en las calles. En la noche del miércoles 17 de febrero, mientras en el centro de Madrid se vivían grandes momentos de tensión, el político Pablo Echenique apoyó las movilizaciones desde su cuenta de Twitter. Por este motivo, el sindicato ASP (Alternativa Sindical de Policía), con apoyo del comité provincial de Salamanca, ha decidido presentar una denuncia, ya que considera que ha cometido un delito de odio contra los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Han sido 35 los agentes heridos de gravedad y casi 250.000 euros los estimados por daños materiales (entre negocios de particulares y mobiliario urbano), resultado de una de las noches más violentas que se recuerdan en Madrid. La del 17 de febrero de 2021. Protestas motivadas por la detención del cantante de rap Pablo Hassél. Dos días después, Alfredo Perdiguero, en calidad de representante del sindicato Alternativa Sindical de Policía, se personó en la comisaría del distrito madrileño de Ciudad Lineal para interponer una denuncia contra Pablo Echenique, Secretario de Programa de Unidas Podemos y Portavoz del Grupo Parlamentario del partido morado en la Cámara Baja.

Los miembros de ASP acusan al líder político de un delito de odio, en concreto el que recoge al Artículo 510 del Código Penal ("Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad").

Según este sindicato de agentes de la Policía Nacional (ASP) Echenique cometió un delito de odio por el tweet que colgó en la noche en la que estaban sucediendo los hechos. "Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia", escribió el político en la red social.

Alternativa Sindical de Policía ve “motivos” suficientes para denunciar al portavoz, y así lo ha hecho ante el Juzgado de Instrucción de Guardia que tendrá que decidir si ve indicios de delito en la actitud de Echenique que, debido a su cargo parlamentario se encuentra aforado y sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo.

"Estamos hartos de que se vincule a la Policía con la extrema derecha", explica Perdiguero "Hemos tomado la determinación de denunciar para hacer que la Justicia se posicione. No se puede quedar uno de brazos cruzados porque así no se consigue nada y la Fiscalía no va a actuar de oficio. La tensión que estamos viviendo los Cuerpos de Seguridad del Estado es tremenda", añade.