El Ayuntamiento de Lumbrales pone a disposición del Sacyl los desfibrilizadores y el polideportivo

Viernes, 19 de febrero de 2021

El Gerente de Atención Primaria confirma que las vacunas Pfizer llegarán a todos los centros de salud y a los consultorios locales

Ante la confirmación al Ayuntamiento de Lumbrales, por parte del Gerente de Atención Primaria de Salamanca, de que la vacunación anti-covid se va a realizar en todos los centros de salud de área de la provincia, y como muestra de la "buena disposición del Ayuntamiento para llevar a cabo esta campaña de vacunación" el consistorio de Lumbrales ha ofrecido a la gerencia de atención primaria tres desfibriladores semiautomáticos, para su uso en las dependencias donde se efectue la vacunación, una oferta que viene a paliar la carencia de este tipo de medios necesarios en el proceso de vacunación. “El Ayuntamiento de Lumbrales entiende esta demanda, pues es una causa que puede ser limitante a la hora de la vacunación, y por ello pone a disposición de la Gerencia los 3 desfibriladores automáticos que tenemos en el municipio, que estarán disponibles en este caso para el centro de salud de Lumbrales y todo su área básica de salud" afirma el alcalde, Carlos Pedraz.

Además, al Gerente de Atención Primaria se le ha comunicado la oferta del polideportivo municipal como centro para la vacunación en el municipio de Lumbrales, "si ellos lo entienden oportuno, pues en este centro se podría realizar la vacunación incluso desde el propio vehículo, pues contamos con una entrada de acceso para vehículos al propio recinto interior del polideportivo y una salida, y se podría canalizar, pues, una noria de entrada y salida sin ningún problema" afirma el Alcalde.

Como complemento a la oferta de medios, en caso de que se haga la vacunación a través de esta vía en el propio vehículo, el Ayuntamiento facilitará también a los vecinos del municipio que lo requieran, sobre todo personas mayores que están solas, la posiblidad de recogerlos en su domicilio con vehículos propios del Ayuntamiento y trasladarlos al lugar de vacunación, bien sea en el centro salud de Lumbrales o bien en el polideportivo, una demanda que deberán solicitar telefónicamente al Ayuntamiento", explica Pedraz.



La vacuna para mayores de 80 años llegará a todos los centros de salud y consultorios

A través de un comunicado de prensa, el alcalde de Lumbrales informa que esta misma mañana el Gerente de Atención Primaria de Salamanca contactó con el Ayuntamiento para comunicarn “que han recibido de la Junta de Castilla y León una nueva ficha técnica de la de la vacuna Pfizer que les permite llevar a cabo una vacunación más estricta y especifica, por lo que las vacunaciones a los mayores de 80 años "no se van a llevar a cabo en los 6 centros de salud de referencia que tenían dispuestos de antemano, sino que en principio y a priori, si no hay novedad, se llevarán a cabo no solo en todos los centros de las áreas básicas de salud sino que incluso se podría llegar a la inmensa mayoría de los de los consultorios médicos de la provincia", explica Carlos Pedraz.

El alcalde recuerda que el de Lumbrales "fue de los primeros Ayuntamientos que se puso en contacto con la propia gerencia para interesarse por el tema de la vacunación y todo la rumorología que se estaba creando sobre la posible vacunación en solamente los seis centros de salud de referencia de la provincia, haciéndole llegar nuestro rechazo a que las personas mayores de 80 años que no fueran grandes dependientes o que no estuvieran catalogados como grandes dependientes, se tuvieran que desplazar a esos centros de referencia".

Desde el Ayuntamiento de Lumbrales "queremos agradecer la confianza que deposita la gerencia en nosotros transmitiéndonos de primera mano todas las novedades que se van produciendo a este respecto, y queremos poner de manifiesto una vez más el apoyo que da el Ayuntamiento de Lumbrales, con los recursos limitados que tiene y con las iniciativas que plantea, para que esta campaña de vacunación en nuestro pueblo se pueda realizar con las máximas garantías y con la máxima eficacia", manifiesta el Alcalde.