Este sábado verá la luz el Calendario Carnavalero 2021/2022, compuesto de fotos históricas

Viernes, 19 de febrero de 2021

Aunque no se haya podido celebrar el Carnaval del Toro 2021, la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es ha decidido mantener una de las tradiciones implantadas en los últimos años: la elaboración de un calendario con imágenes carnavaleras que vaya guiando a mirobrigenses y forasteros de una edición carnavalera a otra. En este caso, al no desarrollarse el Carnaval, no hay fotografías recientes para elaborarlo (la Asociación suele organizar un concurso público en el que cualquiera puede enviar imágenes tomadas durante los días de fiesta), por lo que la entidad ha optado por rescatar fotografías antiguas, algunas de las cuales no habían visto nunca la luz. De hecho, hay algunas de las que no se sabe siquiera quién es el autor. Para este rescate de imágenes históricas se ha contado con la colaboración de Tomás Domínguez y de Chus Bravo Pazos, según explican desde la Asociación. El calendario, del que se han editado 1.000 unidades, estará a la venta desde este sábado en Perfumería La Glorieta (en la calle Santa Clara), en los tres establecimientos de Alimentación Lasarte (en la Avenida de España, la calle San Cristóbal y la Avenida de Salamanca) y como novedad, de forma online. El calendario tiene un precio simbólico de 1€, para sufragar los gastos de impresión del mismo.