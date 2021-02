Chuchi Jorqués: “El domingo jugamos una nueva final, necesitamos una victoria ya”

Viernes, 19 de febrero de 2021

El entrenador del Guijuelo afirma que los cinco partidos restantes tienen que ser “una final de la Champions”

El CD Guijuelo recibe el domingo al Coruxo en un nuevo intento de abandonar el farolillo rojo de la categoría. Tras dos derrotas consecutivas en su viaje a Galicia, el equipo recibe a otro conjunto gallego igual de necesitado de puntos. El técnico del equipo, Chuchi Jorqués analiza la situación del equipo y asegura que puntuar es algo vital con una liga que vislumbra su final dentro de cinco jornadas.

"Sí que es verdad que nos ha venido bien la jornada de descanso para romper la monotonía. He visto al equipo mejor anímicamente que el miércoles tras la segunda derrota en Galicia. Hoy estaban muy enteros y concienciados de lo que tenemos. Son cinco finales las que tenemos por delante y no vale hacer cuentas, lo que vale es ganar el próximo domingo. Es la final de la Champions para mi como entrenador y espero que ellos también lo consideren como una final como jugadores. Yo soy partidario de que cuando haces las cosas bien el campo estás más cerca de ganar que de perder. Cuando llegue la victoria, que estoy convencido de ello, será muy sufrida. Desde que he cogido las riendas del equipo he notado una progresión positiva, pero tiene que reafirmarse con un resultado, porque si no se va a diluir con el tiempo. Al final la mente es mu traicionera y parece que a veces luchamos más contra nosotros mismos que contra los rivales", señaló el técnico.

El equipo tiene varias ausencias notables: Jonathan Martín, Carlos Rubén no estarán el domingo entre otros: "Es una faena no tener a Manu, Carlos Rubén, Luca... pero tenemos dos opciones, o nos lamentamos de lo que nos falta o sacamos máximo partido de lo que tenemos, y soy partidario de lo segundo. Este domingo es el partido y los jugadores disponibles son los que nos tienen que hacer ganar, no hay más", manifestó Chuchi.

Respecto al rival, Chuchi espera otro equipo con buenos jugadores y que venderá la derrota muy cara: "El Coruxo es un equipo que el año pasado casi se mete en play-off. Conozco bien su plantilla y tiene buenos jugadores. Pero les pasa como a nosotros, que tenemos buenos jugadores pero que tras el paso de las jornadas estás donde te ponen los resultados. Vendrán al Municipal a no cometer errores, saben la situación que tenemos y esperarán que arriesguemos más porque tenemos más necesidad. Ya veremos como se desarrolla".