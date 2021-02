Évole sufre un ataque de cataplexia en directo ante Wyoming

Viernes, 19 de febrero de 2021

Jordi Évole visitaba El Intermedio para hablar del documental que estrena el próximo domingo sobre su última charla con Pau Donés. Sin embarbo, en mitad de la entrevista, ante las bromas de El Gran Wyoming, no ha podido parar de reírse hasta tal punto de que ha terminado apoyando la cabeza en la mesa.

"¿Pero qué le pasa a este hombre?", ha preguntado El Gran Wyoming a Sandra Sabatés. El propio Évole, que se ha recuperado en seguida, ha explicado al presentador de El Intermedio que sufre cataplexia, una enfermedad derivada de la narcolepsia que provoca que cuando se ríe pierda la musculatura.

"Es un problema que tengo. Me medico, pero tú me haces mucha gracia", detalla Évole, que destaca que "hay mucha gente que la sufre". "No me gustaría que la gente dijera que estamos frivolizando sobre ella, de hecho, aprovecho para decir que esta enfermedad existe y es jodida", señaló el presentador.

Fuente La Sexta