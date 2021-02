Baleo recorre el oeste salmantino para recuperar temas inéditos de la música tradicional salmantina

Jueves, 18 de febrero de 2021

Siempre es difícil el reto de enfrentarse a un nuevo trabajo y que este supere a los anteriores, más si cabe si son cuatro a los que hay que superar, pero Baleo lo ha conseguido con su ‘Abadengo’, quinto disco de su repertorio y en cuya grabación se tardó más de lo habitual debido al periodo de confinamiento vivido la primavera pasada. Pero ese tiempo de espera permitió a Baleo incluir dos temas de los inicialmente previstos, por lo que como señalan desde el grupo, “no hay mal que por bien no venga”.

Y como en los hijos más esperados, Baleo ha puesto todo su empeño para que este ‘Abadengo’, un guiño a esta comarca histórica pero en la que no se detiene demasiado en este trabajo, sea especial, con un sonido nuevo, mucho más elaborado y fresco, y con temas y ritmos para todos los gustos, donde aparece el delicioso sonido de la gaita charra y la armonía de la guitarra acústica junto a la percusión contundente de tamboriles y panderos. Así es ‘Abadengo’, diverso, un fiel retrato sonoro del oeste salmantino en el que se recogen nuevas historias que surgieron entre La Moralita y San Felices de los Gallegos, La Fuente, Peñaparda, Villares de Yeltes, Villavieja y Retortillo, además de temas recuperados de discos anteriores y a los que Baleo les ha dado frescura con nuevos ritmos. Entre estos últimos se encuentran el drama de la Reyerta en Valdelacasa, ahora a ritmo de charrada; La panadera, “por fin”, en charro verdadero; y La vaca Ventanera, tema este último por el que se ha identificado a Baleo en Vitigudino, y pueblos de los alrededores, y el que reaparece con un sonido mejorado en este último disco.

Como señalan desde Baleo, su nuevo disco “bebe de las mismas fuentes” que han definido el repertorio del grupo desde sus orígenes, recopilaciones propias realizadas en diferentes localidades el oeste salmantino, Villavieja, Villares de Yeltes, Retortillo, San Felices de los Gallegos o La Fuente de San Esteban, “con especial predilección por los temas recogidos al Tío Frejón de Retortillo y a Juan Ignacio García Barco, el juglar de Villavieja de Yeltes”.

Entre los ritmos que se pueden escuchar en ‘Abadengo’ se encuentran pasacalles, charradas, jotas, charros (golpeaos y verdaderos) y unas sobrecogedoras rogativas cantadas a capela y que fueron recopiladas de viva voz del que fuera sacerdote de Villares de Yeltes, Juan José Gómez, y de su abuela Pelagia Sánchez. Otros temas destacados son La Sinda de Peñaparda, tema interpretado con pandero cuadrado; la historia de Los ricachones, de San Felices de los Gallegos; El desafío protagonizado entre los mozos de La Moralita y los de La Fuente de San Esteban; y Los cantares de la Paca, pasacalles en el que sus vecinos narran lo que creyeron ver sobre los encuentros amorosos y furtivos de una pareja, pero que al final no fueron tales. Una divertida historia de la que los hombres aún no han aprendido. Finalmente, cabe reseñar la interpretación de un charro ‘golpeao’ del Tío Frejón, y que hasta ahora no había sido incluido en los discos anteriores.

Con un sonido más actualizado y fresco cabe destacar Abadengo, tema propio y que da nombre a este quinto trabajo y en el que Baleo describe las singularidades de esta comarca histórica del oeste salmantino. Y junto a La vaca Ventanera como tema extra en este ‘Abadengo’, se encuentra Sé que estás ahí, charrada compuesta por Baleo durante las semanas de confinamiento en la primavera de 2020, y que está dedicada a su público, una canción para el optimismo y la esperanza nacida en momentos difíciles. Como señalan los integrantes del grupo sobre su ‘Abadengo’, “no se trata de un disco temático, pero sí construido en torno al tema que le da nombre y con el que tratamos de homenajear a la tierra que nos vio nacer como grupo”.



Mención aparte requiere también el packaging en el que se encuentra el CD, en formato digipack realizado con un esmerado diseño y que contiene un libreto que muestra las letras y el porqué de las canciones, con un pie en los orígenes y otro en la actualidad, como explican en su interior.

Canciones:

1. Abadengo

2. Los cantares de la Paca

3. Sinda de Peñaparda

4. Rogativas de Villares de Yeltes

5. Charro golpeao del Tío Frejón (IV)

6. Los ricachones

7. La panadera

8. Reyerta de Valdelacasa

9. El desafío

Temas extra:

Sé que estás ahí

La vaca Ventanera (versión 2020)

Baleo lo forman:

Arturo Rueda (bajo eléctrico)

Antonio García (voz, guitarra acústica, teclados y bombo electrónico)

Ana Isabel Martín (voz, pandereta, cortinilla y cajón)

Nino Rodríguez (voz, guitarra española, buzuki, pandero cuadrado, cucharas, sartén y castañuelas)

José Ángel Mateos (voz, flautas, oboe midi, gaita charra y tamboril)

Agurtzane Alonso (voz, pandereta, pandero cuadrado y almirez).

El disco se encuentra a la venta en:

SALAMANCA

- Librería papelería YUSTE (Wences Moreno 6).

- FOTO 2005 (Juan de la Cierva 7, Parque Garrido).

CIUDAD RODRIGO

- BAZAR SÁTUR (Plaza Mayor).

LUMBRALES

- Tienda EMBUTIDOS HERRERO (Ctra. De la Estación 40).

VILLAVIEJA DE YELTES

- EL DESVÁN DEL YELTES (Calle Empedrada 4-6).

VITIGUDINO

- CAFETERÍA AMNESIA (Plaza Mayor nº 3).

MONLERAS

- LA TIENDA DE MONLERAS.