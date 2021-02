Tudanca culpa la Junta de actuar por "venganza" con los cierres a las 20.00 horas e Igea lo señala por “excavar en la miseria moral”

Jueves, 18 de febrero de 2021

El vicepresidente ha asegurado que de los socialistas ya no le sorprende nada después de que el procurador José Francisco Martín le llamara "Igeta" por "ocultar" fondos covid

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha utilizado un símil futbolístico al culpar al PSOE de "hacer un Busquets" al "revolcarse por el suelo" y "excavar" en la miseria moral después de que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, culpara a la Junta de actuar por "venganza" al decretar el cierre a las 20.00 horas de actividades no esenciales.

Igea ha asegurado que de los socialistas ya no le sorprende nada después de que el procurador José Francisco Martín le llamara "Igeta" por "ocultar" fondos covid. "Este es el nivel que tenemos en la oposición, desgraciadamente doy gracias a Dios por haber firmado un acuerdo que no era muy propicio, porque si esto lo tengo que gestionar con este personal no sé qué sería de nosotros", ha aseverado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha insistido en las declaraciones de Tudanca y se ha preguntado "qué grado de miseria moral hay que tener para pensar que, después de 6.000 muertos, se actúa con venganza". "No sé con quien anda usted, qué compañías le hacen pensar esto, qué le mueve e política o si tiene algún problema enfermizo", ha cuestionado el vicepresidente a al líder socialista

"Decir que la Junta de Castilla y León, que tiene a uno de sus consejeros ingresados, actúa por venganza es llegar a lo más bajo", ha lamentado.

Por otra parte, ha vuelto a referirse a la sentencia del Supremo para recordar que cuando éste condenó al Gobierno por las restricciones en Madrid la Junta apoyó al Ejecutivo.

"Los que entonces recibieron nuestro apoyo están haciendo lo más parecido a un Busquets que conozco, revolcándose en el suelo cuando la misma sentencia ha ocurrido en todos los sitios", ha aseverado, tras lo que ha vuelto a apuntar a los socialistas como "comentaristas".