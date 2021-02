La artista Maddi Barber inaugura una nueva edición del ciclo Visiones Contemporáneas en el DA2

Jueves, 18 de febrero de 2021

Hoy se ha inaugurado una nueva edición del ciclo Visiones Contemporáneas, últimas tendencias en el cine y vídeo en España, que cuenta con un espacio permanente en el centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2.

Este espacio está dedicado al audiovisual contemporáneo español y en él tiene cabida la no-ficción, el ensayo cinematográfico, el videoarte, la videodanza, la apropiación audiovisual o la documentación performativa”.

Hasta el 30 de mayo, estará dedicado a la cineasta y antropóloga visual Maddi Barber. Sus películas conectan al espectador con la naturaleza y la necesidad de cuidar el paisaje, generando otros vínculos posibles a nivel económico y político, donde cobran importancia los cuidados y el respeto hacia el entorno. Todo este mensaje se ve envuelto en unas imágenes poéticas, cercanas al realismo mágico y la narrativa etnográfica, en el campo de la no ficción. Para este ciclo Playtime Audiovisuales ha seleccionado sus tres obras más significativas: 592 Metroz Goiti, Urpean Lurra y Gorria.

La artista: Maddi Barber

Maddi Barber es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco, realizó un máster en Antropología Visual en The Granada Centre de la Universidad de Manchester. En 2015 fue invitada a participar en el programa Zinergentziak #15, impulsado por Territorios y Fronteras y el festival Zinebi de Bilbao, donde codirigió la película colectiva Distantziak que supuso su arranque como realizadora. En 2018, realizó el cortometraje Yours Truly junto a Christopher Murray y Charlotte Hoskins, donde se sigue el camino recorrido por las piezas taxidérmicas incorporadas a la colección del Museo de Manchester, durante los siglos XIX y XX. Un año después daría el salto como cineasta en solitario.

Lacabe en Navarra, el territorio que habita, la tradición y la cultura popular son parte fundamental de su trabajo. Barber muestra de manera minuciosa la resiliencia del mundo rural y la fuerza de la colectividad, frente al individualismo capitalista.

Sus películas, han sido seleccionadas en festivales internacionales como el festival de cine de San Sebastián, Visions du Réel (Suiza), Ji.hlava (República Checa), Porto Post Doc (Portugal), Festival Punto de Vista de Pamplona o DocumentaMadrid. Esta será la primera vez que su trabajo se presente en Salamanca.