Sergio Andrino Hernández, ganadero: “No se puede cebar, no hay margen para ganancias”

Jueves, 18 de febrero de 2021

“El pienso está carísimo y el ternero ahora vale mucho porque hay poco”

Este lunes por ser carnaval, algunos niños pudieron acercarse al mercado de ganados junto a sus padres. Entre ellos se encontraba Diego Andrino, hijo del ganadero Sergio Andrino, con cebadero en Valdefuentes y Madrid.

¿Cómo está la cosa?

Esto está de pena. El pienso está carísimo y el ternero ahora vale mucho porque hay poco. No se puede cebar, no hay margen para ganancias.

¿Cómo ha visto el mercado?

Poco animado porque ha habido poco ganado y gente a comprar, también poca.

¿El precio?

El precio un poco caros los machos y las hembras muy mal. A 220 no se puede porque come más la vaca que lo que vale el ternero.

¿A qué ha venido al mercado?

A comprar unas terneras pero pocas, llevo 28. Tenía que haber llevado 50.

¿Por qué no ha llevado las 50?

Por falta de calidad y porque lo que había no encaja para lo que yo quiero.

¿Viene siempre?

Todos los lunes del año.

¿Suele venir a comprar o alguna vez a ver?

Casi siempre vengo a comprar y de lo que compro, si alguna no me vale la vuelvo a vender aquí.

¿Para que usa lo que compra?

Las suelo llevar a Madrid y las que mato se las vendo a una empresa muy grande de carne de calidad.

¿Usted tiene cebadero?

Tengo un cebadero en Madrid, otro en Valdefuentes y también vacas.

¿Cuando vienen a comprar, qué miran?

Lo que más, la calidad.

¿Cómo se ve la calidad?

En las hechuras, el tiempo y que sean buenas.

¿Está mejorando la calidad?

Sí, bastante. Llevamos unos años en que se está mejorando mucho, hay mejores vacas y sementales.

Decía que está bastante mal la cosa, ¿es por el coronavirus?

Por la economía, que no hay dinero.

¿Está usted a favor de las ayudas?

Hombre claro, sino no se podría, estando así no queda otra. Lo único que nos ayudan es a ir un poco malviviendo.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene dedicarse a esto?

Nací con esto y es con lo que me he criado siempre. Si me mandan hacer otra cosa no la sé hacer.

Veo que ha venido con su hijo, aprovechando el carnaval. ¿Se podrá dedicar a esto?

No veo mucho futuro a esto.

¿Qué haría falta para que fuese una actividad de futuro?

Que hubiese dinero a nivel nacional. La economía está peor que mal.