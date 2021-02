Un joven mirobrigense, protagonista en un especial de citas del famoso streamer Ibai Llanos

Miércoles, 17 de febrero de 2021

Un joven mirobrigense llamado José Ignacio ‘ha saltado a la fama’ en las últimas horas gracias a su participación en un formato especial en la plataforma Twitch del conocido streamer Ibai Llanos, que a la hora de publicarse esta información ya acumula 2,1 millones de visualizaciones (en la noche del martes ya llevaba dos millones), una audiencia superior por ejemplo a la que tuvo la llegada de la Vuelta Ciclista a España a Ciudad Rodrigo el pasado mes de noviembre (aunque en este caso la emisión en Twitch está abierta a todo el mundo).

En concreto, lo que hizo Ibai Llanos junto a su equipo habitual de streamers fue recrear el programa de Cuatro First Dates, al que acuden personas en busca de una pareja. En este sentido, Ibai Llanos invitó a todo aquel que quiso a que le enviase un vídeo a modo de presentación, seleccionando entre todos los recibidos a 6 jóvenes, 3 chicos y 3 chicas, que acudieron al plató real donde se graba First Dates. Sin embargo, en esta ocasión no estaba allí Carlos Sobera ni su equipo habitual, sino Ibai Llanos y sus compañeros, que recrearon la dinámica habitual de las citas del programa, aunque con un toque más gamberro.

Uno de esos chicos participantes –que dijo que había enviado el vídeo de presentación “por las risas”, pero que le acabaron llamando, aceptando ir- fue el mirobrigense José Ignacio, estudiante en Salamanca, quién fue emparejado con una chica de origen canario residente en Valladolid, sentándose ambos a cenar en el restaurante mientras se iban conociendo y contando su vida.

Siguiendo la dinámica habitual de First Dates, al final de su participación (fueron la pareja que más tiempo de emisión ocupó) se les preguntó si volverían a tener una segunda cita, mostrándose ambos dispuestos a ello. Por cierto, que en ese tramo final, hubo un plot twist, cuando se descubrió que José Ignacio ya había tenido un lío hace tiempo en Ciudad Rodrigo con una amiga de su cita. La emisión se puede ver aquí: https://www.twitch.tv/videos/916551223.