Los mil y un problemas de las instalaciones deportivas y la losa física y mental para sus usuarios

Miércoles, 17 de febrero de 2021

2021 no ha arrancado nada bien para muchos sectores que parecen estar reviviendo todo lo ocurrido el año pasado por la pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo desde hace ya casi 12 meses. Uno de los más castigados es el del deporte, especialmente el de que aquellos lugares en los que los ciudadanos llevan a cabo diversas actividades para mantenerse en forma y mejorar su salud lo máximo posible.

El pasado 12 de enero, la Junta de Castilla y León abogó por cerrar los centros deportivos ante el incremento de casos positivos por la COVID-19 en plena tercera ola en España por las nuevas cepas surgidas, un hecho que se prolongó más de lo previsto inicialmente. "Somos absolutamente conscientes del impacto de estas medidas, pero también lo somos de la validez que han tenido para controlar los contagios", dijo Verónica Casado, consejera de la Comunidad tras establecer las nuevas restricciones.

Sin embargo, la realidad es que el sector está sufriendo graves pérdidas y cada vez es más complicado seguir adelante, puesto que en 2020 ya hubo varios meses en los que los gimnasios y sitios del mismo estilo estuvieron con sus puertas sin abrir por el mismo motivo. Por su parte, el afamado Richard Huerta, que cuenta con un centro de entrenamiento personal situado en la avenida de Portugal, relata que “lo peor de la situación es la incertidumbre, el tener que atenerte cada día a unas normas y que las del lunes no valgan para el martes, las del martes para el miércoles… No sé si hoy puedo abrir o no, si puedo trabajar a las 20:00 horas o no… Es raro”.

No obstante, aún hay muchos valientes que se atreven a combatir el frío y todas las adversidades climatológicas haciendo deporte en la calle en pleno invierno: “El tiempo no está acompañando nada para hacer las sesiones al aire libre, estamos pasando desde lluvia, aire, nieve, temperaturas de -8º a otras con mucho viento”, comenta también el kickboxer. Además, la cosa no queda ahí, puesto que son muchos los entrenadores que no entienden la medida de la Junta, porque “está demostrado que el número de hospitalizaciones si haces ejercicio físico es mucho menor y es una buena medida para ello, pero no nos queda más que trabajar al aire libre y seguir todas las recomendaciones. Ojalá que entre todos consigamos que esto acabe y vaya todo a mejor”, finaliza Huerta.

Mientras, otro factor clave tras todo lo ocurrido y del que se habla menos es el de los usuarios de las instalaciones deportivas, dado que muchos no cuentan con material para poder entrenar en sus domicilios y les pasa factura a nivel físico y mental. Por ejemplo, Ana Hernández, enfermera y clienta de una reconocida cadena de gimnasios en Salamanca, comenta que “se hace muy duro no poder seguir con tu rutina y vía de escape para el día a día, especialmente en una situación tan delicada como la que estamos viviendo desde hace casi un año”.

Además, Ana es partidiaria de que las instalaciones deportivas no estén cerradas, ya que “el porcentaje de contagios en sitios que cumplen con las medidas sanitarias es muy escaso y la gente necesita desconectar y mantenerse activa y con salud después de muchos meses de confinamiento y un año muy malo”.

Por otro lado, Guillermo González, corredor federado, alega que “hacer carreras, a día de hoy, es posible con medidas de seguridad, aunque hay muchos problemas para que se lleven a cabo. Prepararse en la calle es complicado para la gente por el tema del tiempo, por lo que el gimnasio siempre era un buen sitio. Es algo que nos afecta a todos”.

En definitiva, el número de personas que están sufriendo las consecuencias del coronavirus a nivel deportiva es muy alto y no parece que haya una luz al final del túnel hasta el momento.