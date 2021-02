Roberto Tapia, tratante: “En el campo no está nada clara la cosa porque las materias primas valen mucho”

Miércoles, 17 de febrero de 2021

“Al que tenga que comprar toda la materia prima para cebar, no le salen las cuentas nada de bien”

El recinto ferial de Salamanca volvió a acoger este lunes el mercado regional de ganados, “uno de los mercados más importantes en el territorio Español en cuanto a terneros pasteros y vacuno de carne”. El tratante Roberto Tapia se dedica a la compra y venta tiene ganadería en Boada con sus hermanos y acude a esta cita puntualmente desde hace tres décadas.

¿Qué le trae aquí?

Generalmente venimos a vender y comprar. Trabajamos con un tratante muy fuerte de León. Le vendemos lo nuestro y le ayudamos a comprar aquí. Ellos luego lo mandan para toda España.

¿Cómo está transcurriendo la jornada?

Es una jornada un poco atípica, porque como es lunes de carnaval hay menos ganados. De hecho, la nave grande está cerrada. Habrá poco más de mil cabezas, cuando lo habitual es el doble. Quizá se haya vendido un poco mejor el ganado pero la situación de mercado está un poco más o menos.

¿En cuanto a precios?

Se va recuperando porque ha estado un poco más bajo. También ahora vale un poco más porque en el campo hay menos ganado hasta que no empiece a salir el ganado nuevo. Los meses de diciembre a marzo hay menos ganado en el campo y siempre sube un poco en esta época.

¿Dicen que las exportaciones están un poco paradas?

El que haya más movimiento depende de las exportaciones. Debió de haber un problema porque el ganado que va destinado al extranjero tiene que estar vacunado para la lengua azul. Un par de barcos que no podían descargar por temas burocráticos. Lo que salva el mercado nacional y que sigan valiendo los terneros son las exportaciones, porque el mercado nacional y los cebaderos no asumen lo que se produce, ni los precios lo permiten. Los cebaderos se quejan de que debido a la subida del precio en los piensos, y que no vale la carne, están cambiando o perdiendo dinero.

¿También tiene ganado?

Tenemos una explotación de vacuno en el pueblo donde nos dedicamos a criar y cebar chotos, charoleses y limusines.

¿Qué opina usted de las ayudas?

Si los productos valieran lo que tenían que valer... Las ayudas son un poco un engaño porque un ternero vale hoy lo mismo que hace 40 años y mira lo que ha subido el nivel de vida , entonces la vida dan las ayudas, sin ellas los terneros tendrían que valer el doble. En el campo no está nada clara la cosa porque las materias primas valen mucho. Los cereales han incrementado mucho su precio. Entonces al que tenga que comprar toda la materia prima para cebar, no le salen las cuentas nada de bien. La carne tiene muchas fluctuaciones, el consumo a nivel nacional es muy escaso y tienes que tener animales en el cebadero siete u ocho meses, algunos hasta diez. Siempre tienes bajas, medicamentos, amortización de instalaciones y cuando se echan cuentas, muchas veces porque no se pone lo que realmente se gasta, sino los cebaderos no ganan mucho dinero.