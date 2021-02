Memorable triunfo del III Juvenil en un tremendo partidazo ante el FS Salamanca

Martes, 16 de febrero de 2021

Después de haber abierto en la tarde del Viernes los ‘días de Carnaval’ con una dolorosa derrota en la cancha del líder, el Valladolid Tierno Galván, en un encuentro en el que estuvieron más que metidos durante 30 minutos, el III Juvenil cerró en la tarde del Martes el período ‘carnavalero’ con una memorable partidazo en Conde de Foxá ante el FS Salamanca, a quién le han acabado por ganar los dos partidos de este curso 2020/2021 (en la ida, con una gran remontada en el Pabellón de La Alamedilla).

Este duelo de la 2ª vuelta debía haberse disputado el último domingo de enero, pero debido a un positivo en coronavirus a última hora en el conjunto capitalino, se aplazó, aprovechándose la ‘extraña’ jornada del Martes de Carnaval (al no haber actividad lectiva) para recuperarlo. Un día más, el partido se tuvo que jugar a puerta cerrada, lo que impidió que hubiera público en las gradas de Conde de Foxá dándole aún más espectáculo al choque, que fue tremendamente eléctrico desde el principio hasta el fin.

Durante el mismo, hubo unos protagonistas destacados, los porteros, tanto Pablo Ramos en las filas locales como Hugo en las visitantes, que las sacaron de todos los colores. En sus intervenciones también tuvieron como aliados a los palos, especialmente el FS Salamanca, que vio como el III Columnas estrelló hasta 4 balones en la madera, dos de ellos a puerta vacía desde lejos con la estrategia de portero-jugador de su rival. Entre los porteros y los palos, la diferencia en el marcador no llegó a ser superior a los 2 goles (siempre a favor del III Columnas), con lo cual el partido estuvo vivo hasta literalmente el último segundo.

Una vez sonó el bocinazo final, se desató la fiesta entre los mirobrigenses, que se aseguran acabar la 1ª fase liguera entre los 4 primeros de su Subgrupo (el B) y por ende tener plaza dentro de la 2ª fase en el Subgrupo C del Grupo 1 de la División de Honor Juvenil, el de los mejores. En concreto, este nuevo Subgrupo estará integrado por los 4 primeros clasificados del Subgrupo 1A, de Galicia, y los 4 primeros del Subgrupo 1B, de Castilla y León. Si no hay cambio de planes, en esta 2ª fase (a la que se arrastran los puntos de la 1ª), el III Columnas jugará a ida y vuelta únicamente contra los equipos gallegos. Los dos primeros de este Subgrupo C se clasificarán para la Fase Previa de la Copa de España Juvenil.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Como decíamos, el partido fue vibrante desde el arranque, en el cual mandó el III Columnas, teniendo en el 2’ su primera gran oportunidad con un penalty que detuvo el portero visitante, Hugo, a Jorge Crespo. Acto seguido, fue el FS Salamanca el que tuvo su primera gran ocasión, con un tiro a bocajarro de Sergio Sánchez que sacó Pablo Ramos, generándose una contra en cuyo tramo final Javi Ortega envió el balón desde la izquierda al área, donde Hugo se anticipó a Pablo Martín.

El primer encuentro local con la madera llegó en el 4’, de la mano de Diego Rubio, antes de que Jorge Crespo y Javi Ortega se topasen con Hugo, quién acto seguido lo probó desde su área ante una salida de Pablo Ramos, pero el balón se perdió (en todo caso estaba Javi Ortega bajo palos). Sin apenas descanso, la defensa cortó otro buen tiro de Jorge Crespo, generándose una contra que finalizó con un gran disparo que repelió Pablo Ramos, evitando acto seguido Javi Ortega un remate cantado de gol. Este primer tramo se puede considerar que finalizó en el 7’, cuando una clarísima contra de Álvaro e Iker acabó con otro encuentro con el palo, en este caso de la mano de Iker.

A continuación, el FS Salamanca empezó a sacar de forma periódica portero-jugador, lo que hizo que el partido se calmase un poco, teniendo los visitantes más posesión, y más ocasiones, como un remate que de rebote se estrelló en el palo. Asimismo, Pablo Ramos desbarató en ese tramo otras tres buenas intentonas. Cruzando el ecuador de este primer período, el III Columnas recuperó un poco el aliento, volviendo a mirar arriba, aunque con algo menos de peligro (no se llegó a un par de remates, otro intento de Jorge se perdió, y el guardameta detuvo una opción de Iker).

En el 16’, el FS Salamanca rozó el gol en una acción a la contra tras recuperar el balón en el medio del campo, pero lo desvió a córner con un paradón Pablo Ramos, que antes y después sacó otras intentonas, lo que hizo que el III Columnas pidiese tiempo muerto. En los 3’47” que quedaban de primera parte, fue algo superior el III Columnas, concentrando las ocasiones, pero Hugo solventó dos buenos tiros de Diego Rubio, así como un tiro en el área de Jorge Crespo tras una contra con Pablo Martín.

El encuentro volvió del descanso de nuevo con bastante ritmo, pero Pablo Ramos y Hugo desbarataron de nuevo las primeras intentonas (por parte local, un tiro de Diego Rubio tras el cual quedó el balón suelto no pudiendo mandarlo para adentro Pablo Martín; y por parte visitante, un tiro a bocajarro). El estreno del marcador llegó por fin en el 24’, de la mano de Javi Ortega, quién culminó a pase de Jorge Crespo una gran acción desde atrás.

El FS Salamanca no se vino abajo, pero apenas un minuto después el III Columnas dio otro golpe en otra gran contra en la que acabó por marcar Iker tras sacar el portero una intentona de Sergio y otra de él mismo (así como una previa de Álvaro). A partir del 28’, los visitantes volvieron a sacar portero-jugador, con mucha frecuencia, obligando al III Columnas a un exigente trabajo defensivo. Tras perderse un primer tiro con esa estrategia y solventar Pablo Ramos otro, Diego Rubio tuvo el 3-0 en sus botas, con un balón bombeado desde su campo tras robarlo, pero se estrelló en el larguero. Acto seguido, Diego Rubio se volvió a topar con la madera (en este caso por fuera) en otro gran disparo en juego.

Los visitantes acabaron por ver puerta en el 31’, con un balón al área tras un saque de banda desde la derecha. En los minutos siguientes, hubo un tremendo vendaval ofensivo del FS Salamanca, realizando Pablo Ramos hasta 5 paradas en ‘un suspiro’, tres de ellas paradones, incluido a un tiro a bocajarro en el área. Como es lógico, el III Columnas creaba poco peligro, aunque alguna opción había, como una combinación entre Pablo Martín y Sergio, que éste último no acabó por enganchar arriba. En los minutos siguientes, Jorge Crespo sacó un balón en línea de gol y los visitantes se toparon con el palo en un fuerte disparo lejano, antes de que los locales pidiesen tiempo muerto.

Tras el mismo, continuó la estrategia de portero-jugador visitante, aunque no hubo opción clara de tiro gracias al trabajo de los locales, que en el inicio del 38’ se volvieron a estrellar en el palo, en este caso Jorge de nuevo desde lejos (Iker fue a por el rebote, pero le tapó un defensa). A 1’36” para el final, Pablo Ramos cogió el balón e hizo otra intentona a puerta vacía, que ésta vez sí llegó a buen puerto, subiendo al marcador el ansiado 3-1.

Vista la igualdad dominante, 2 goles parecían una tremenda ventaja, pero apenas duró 13 segundos, al mover bien el balón los visitantes con portero-jugador y marcar. Eso hizo que de nuevo el III Columnas tuviera que esforzarse en defensa, aunque no fue hasta los últimos segundos cuando el FS Salamanca pudo volver a tirar, encontrándose con Pablo Ramos, que envió a córner sendos balones a 11 y 2 segundos para el final. Para preparar el segundo, los visitantes pidieron su tiempo muerto de este período, pero los locales mantuvieron la concentración para cantar victoria por todo lo alto.