En aquella orilla, muchos no la conocen, o no la identifican como tal, aunque probablemente les suene la melodía.

Les cuento que “Las golondrinas”, así conocida aquí en México por el gran público, en realidad se titula “La golondrina” y es una canción compuesta por Narciso Serradell y publicada en el año 1862 –Wikipedia dixit–; confieso que, para mí, es una de las melodías más emotivas que conozco, tal vez porque, por estos lares, es la canción de despedida por antonomasia –igual que para los cumpleaños aquí se cantan “Las mañanitas” y no el “Cumpleaños feliz”–.

Y cuando hablo de despedidas me refiero a todas ellas: en un cementerio, escuchar los acordes de la canción, recordar aquello de “Adónde irá, veloz y fatigada…” y empezar a soltar la lágrima es todo uno. No es que ocurra siempre pero es bastante usual.

Tal vez reflejando ese sentimiento trágico de la vida, les cuento que también se usa en el mundo taurino: esa música que acompaña las vueltas al ruedo tras la última faena, ya sea de un torero, banderillero, monosabio en la Plaza México… Cuando empieza a sonar, también es difícil no dejarse llevar por la emoción. Creo que ocurre igual en el resto de las plazas mexicanas.



No sé si nuestro paisano, don Pedro Gutiérrez Moya –también charro de dos orillas–, lea esto, pero si fuera así, seguro que sabe de lo que hablo cuando menciono “Las golondrinas”: ya estaba yo en México cuando él tuvo el privilegio –que lo es– de que la plaza entera se emocionara con esa canción y estoy seguro de que tampoco pudo aguantar las lágrimas; no he encontrado la constatación en YouTube y, la verdad, tampoco me preocupa mucho: para estas cosas, me fío de los recuerdos y sé que su última faena en “La México” fue inolvidable.

Ni modo, hoy me puse un tanto taurino y melancólico; no es por nada, tranquilos, simplemente, hoy es santo de don Faustino, mi padre, y me apeteció escribir algo que a él le dará gusto leer.

Va por usted, maestro.

@ignacio_martins

https://www.facebook.com/ignaciomartinescritor

www.ignaciomartin.com

nachomartins (Instagram)