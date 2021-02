Carlos Herrera desmiente que el rey emérito se encuentre en estado grave

Lunes, 15 de febrero de 2021

Carlos Herrera ha desmentido este lunes las últimas informaciones publicadas que aludían a un posible agravamiento en el estado de salud del rey emérito Don Juan Carlos. El comunicador ha hablado esta misma mañana con el Monarca y éste la ha asegurado que se encuentra en perfectas condiciones.

"Hay una Información de Europa Press en la que se afirma que el Rey Juan Carlos está en estado grave y que la Casa Real valora su traslado a España. Será otro Rey, porque con el que yo he hablado está mañana está extraordinariamiente bien de salud. He contactado con él para saber si su Majestad estaba enfermo y él mismo me ha dicho que estaba como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI. La propia Casa Real ha contactado para saber si esto era así", ha señalado Herrera. Fuentes de la Casa Real también han confirmado que estas informaciones "no tienen ningún fundamento"

Europa Press se ha hecho eco de una publicación en Instagram de la periodista Pilar Eyre, en la que alarmaba sobre el estado de salud actual del Rey Emérito. "El Rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España. Sus hijas, Elena y Cristina, han sido de momento, los únicos miembros de su familia que se han trasladado a Abu Dabi", escribía en Instagram sin aportar ninguna prueba. Carlos Herrera ha desmentido de forma contundente esta afirmación en COPE y ha resaltado su buen estado de salud.

El Rey Juan Carlos abandonó España a comienzos del pasado mes de agosto, presionado por las filtraciones de algunos medios sobre el presunto cobro de comisiones y por las declaraciones del Gobierno. Desde entonces se encuentra en Emiratos Árabes Unidos, donde se mantiene apartado del primer plano mediático.

Fuente cope.es