Escobar: “No hemos sumado y es una cagada gorda. Cuando coges un equipo con tres puntos, está en chino y lo hemos conseguido poner en francés”

Domingo, 14 de febrero de 2021

El técnico del Salamanca UDS repasó lo ocurrido contra el Pontevedra en rueda de prensa

Valoración: “El partido se pierde porque ha pasado un muy buen equipo por aquí y es el primer día que no he reconocido a mi equipo. Les he visto con una ansiedad fuera de lo normal”.

Cambios por gente del filial: “Podía pasar cualquier cosa y pensaba que eran Denilson y Leo los que tenían que salir. Son 21 jugadores y todos son alineables”.

Dos caras: “Creo que a partir del penalti, el equipo se ha hundido. Me ha recordado a cuando llegué. Ha sido a raíz del penalti”.

Pontevedra: “Han jugado a lo que sabíamos y se lo hemos puesto muy fácil”.

Inferior por primera vez: “No veía otra cosa que luchar por la salvación. No hemos sumado y es una cagada gorda. Cuando coges un equipo con tres puntos, está en chino y lo hemos conseguido poner en francés, pero lo hemos vuelto a poner en chino”.

Télles por Camacho: “Ha hecho un partido como todos y creo que nos ganaban por dentro. He intentado meter un jugador por delante de Llorente y Amaro”.

Bajón: “No creo que se haya caído por el cambio de Télles. Con el penalti nos hemos visto inferiores. Les hemos mirado desde abajo y es culpa mía”.

Fondo de armario: “Teníamos argumentos en el banquillo al ponernos por delante, pero para ofensivamente nos hemos quedado cortos. La situación es la misma que la semana pasada”.