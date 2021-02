Poema para el día del amor y la amistad

Las letras en palabras no reflejan lo enunciado.

Lo enunciado no se encuentra en el orden del discurso.

La vida no sucede en el otro lado del lenguaje

del sonido de las voces y el silencio de los libros.

En ese otro lado de las cosas donde vemos la experiencia

y escuchamos el sentido de la imagen en el tacto

y el gusto y el olfato se parecen más a sombras los objetos

reales. Del centro de los cuerpos de las almas en la hondura

interior de la existencia

de ahí surgimos en el viaje infinito del adentro al afuera

y anhelamos el encuentro con el otro y la otra

para completar con su figura un vacío de nacimiento

sencillo como una fuente y sin peso como una idea.



Cuadro de Gustavo Olivares Morales

Casa del Lago, Universidad Veracruzana https://bit.ly/3pehNDn

Xalapa, Veracruz, México

13 de febrero de 2021

Juan Angel Torres Rechy

torres_rechy@hotmail.com