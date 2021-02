El alcalde de Salamanca recibe el alta médica tras dos semana en el Hospital por coronavirus

Dos semanas después de su ingreso en el Hospital por coronavirus, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha regresado a su casa, tras recibir el alta médica. Este es su primer mensaje público, después de la convalecencia:

Me acaban de dar el alta en el hospital. Ahora estaré unos días en casa, pero ya empezaré a estar operativo.

No tengo palabras para agradecer los cuidados y atenciones que me ha brindado todo el personal sanitario. Su profesionalidad, bondad, amabilidad, simpatía y continuos ánimos me han puesto en bandeja la recuperación.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, pueden sentirse muy orgullosos, como todos los salmantinos, del trabajo que están realizando. Funcionan como un gran equipo, son experimentados, valientes y eficaces. Como alcalde, me siento también muy orgulloso de ellos.

Ojalá pronto puedan volver a casa también las personas que siguen ingresadas y nuestro querido amigo Javier García Rubio. Los estamos esperando.

Agradezco igualmente las múltiples muestras de cariño y apoyo de muchos salmantinos, familiares, concejales del Ayuntamiento, compañeros de partido, amigas y amigos, a quienes siento no haber podido contestar. Espero hacerlo en los próximos días.

Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo.