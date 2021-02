Judith Prieto, psicóloga: “La pandemia nos hace sentirnos sobrepasados. Hay que pedir ayuda sin miedo”

Sábado, 13 de febrero de 2021

El Instituto Psicoanalítico de Salamanca ha continuado su tarea educativa, con el seguimiento de su programa habitual de seminarios a pesar de las restricciones exigidas por la pandemia de coronavirus. La actividad de esta asociación de carácter cultural, docente y no lucrativo se ha mantenido de un modo virtual gracias la adaptación de sus reuniones semanales a la modalidad online.

Cada sábado por la mañana, normalmente un profesor especialista en la materia se encarga de impartir un seminario. Cuando se trata de un nuevo docente, el Instituto Psicoanalítico de Salamanca reconoce la aportación de este, nombrándolo Socio Titular. La psicóloga Judith Prieto Calvo fue nombrada recientemente Socia Titular del Instituto Psicoanalítico de Salamanca, tras impartir un seminario sobre “Razones y Emociones”.

¿Cuál es su especialidad?

Soy psicóloga sanitaria, especializada en la atención psicológica a adultos. Me dedico a prestar servicios de psicoterapia de forma online, a la redacción y locución de contenido, y a la formación en Inteligencia Emocional.

¿Cómo llegó a conocer el Instituto Psicoanalítico de Salamanca?

Cursé el Máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad de Salamanca, donde realicé el Trabajo de Fin de Máster sobre la Psicoterapia de Luis Cencillo, padre del psicoanálisis antropológico, que fue tutorizado por el profesor Vicente M. Ortiz, presidente del Instituto Psicoanalítico de Salamanca (IPSI). Actualmente sigo ampliando mi formación en psicoanálisis con los seminarios que imparte el IPSI.

¿De qué habló en el seminario?

En el seminario presenté un proyecto llamado Razones y Emociones, el cual puede verse en www.razonesyemociones.com. Es un proyecto que trata de acercar la psicología a las personas con un lenguaje cercano y un contenido muy variado, enfocado -en su mayor parte- al bienestar emocional y a la autorrealización personal.

¿En qué consiste su proyecto?

El proyecto ofrece servicios de psicoterapia online y también artículos de interés sobre psicología, tales como el crecimiento personal, la inteligencia emocional y las relaciones personales. Tratamos temas relacionados con las relaciones de pareja, la familia, la educación infantil, la comunicación, el logro de metas, etc.

¿Cómo les está afectando el tema del coronavirus?

El primer cambio importante fue la presencia en el medio online. Con Razones y Emociones, inicialmente teníamos previsto ofrecer servicios psicológicos de forma presencial, pero se ha acabado enfocando en proporcionar una atención psicológica online para facilitar el acceso a la terapia en cualquier momento, y desde cualquier lugar. La posibilidad de tener acceso a una atención psicológica desde casa en estos tiempos es muy importante. Y nosotros tratamos de adaptarnos a las necesidades de las personas.

¿La situación actual de crisis les está haciendo adaptarse a nuevas problemáticas o necesidades?

En parte, sí. El confinamiento y el distanciamiento social, propuesto como medidas anti-contagio durante la pandemia, ha motivado a muchos sectores a dar soporte online a algunos servicios que antes eran predominantemente presenciales, como el sector sanitario, al que pertenece la atención psicológica. Eso te impulsa a familiarizarte con los medios tecnológicos y a adaptar las metodologías de evaluación e intervención psicológica al medio digital.

¿De qué forma puede ayudar la psicoterapia online y la inteligencia emocional en estos tiempos de pandemia?

El manejo adecuado de nuestras emociones, en medio de una crisis colectiva como la que estamos pasando, resulta de vital importancia. La pandemia nos lo está poniendo difícil. Nos ha tocado vernos “frente a frente” con nuestras emociones, que en muchos casos son el resultado de converger y agravarse los problemas personales anteriores a la pandemia, con los problemas de origen psicosocial provocados por ésta. Nos referimos al dolor por las personas que están muriendo, a la impotencia de no poder actuar, al miedo al contagio, a la soledad, a las pérdidas económicas o laborales, a los problemas de convivencia en el ámbito familiar, a la frustración por no poderse desplazar, a la preocupación por un futuro incierto... La inteligencia emocional nos ayuda a identificar y gestionar nuestras emociones, a conocernos a nosotros mismos y a desarrollar los recursos personales que nos permitan afrontar las situaciones sin perder el control, orientando nuestra vida hacia nuestros objetivos. Cuando nosotros nos vemos sobrepasados por la situación, es necesario buscar la ayuda de un profesional de la psicología.

¿Qué ventajas e inconvenientes ofrece la atención psicológica online?

Las ventajas más importantes tienen que ver con un punto de vista práctico. Por ejemplo, comodidad a la hora de hacer la terapia desde casa, ya que se evitan los desplazamientos a consulta, lo que también supone un ahorro de tiempo y de dinero. Hay zonas rurales donde no hay facilidad para acceder los servicios psicológicos, por lo que la alternativa online brinda esa posibilidad. Además, hay muchas más opciones para elegir un psicólogo con el que te encuentres cómodo/a, algo muy importante de cara a la eficacia de la terapia. Otra de las ventajas es que el medio online facilita el tener un contacto más continuo con el paciente. En cuanto a los inconvenientes, algunas personas necesitan una comunicación “cara a cara”, presencial, para compartir temas tan personales como los que se tratan en terapia. También sucede, en algunos casos, que en casa no disponen de la tranquilidad y la intimidad necesaria para poder llevar a cabo la terapia. Por otro lado, para casos como personas con esquizofrenia, trastornos de la alimentación graves, estados de mucha intensidad emocional donde se requiera atención médica inmediata, etc., recomendamos una atención psicológica presencial.