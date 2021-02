UPL asegura que el PSOE podía haber pedido en la votación la separación de la enmienda de la UVI móvil de Vitigudino

Viernes, 12 de febrero de 2021

Los leonesistas recuerdan al procurador socialista que las enmiendas de su grupo de votaron después de que la cámara recharaza las enmiendas socialistas, por lo que no había posibilidad de conflicto con respecto a las fuentes de financiación

En respuesta a las declaraciones efectuadas por el secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, a LAS ARRIBES AL DIA, respecto a la votación de las enmiendas presentadas por UPL y de cuyo resultado la formación leonesista emitió un comunicado a los medios de información, desde UPL recuerdan al procurador socialista que “en ningún momento hemos faltado a la verdad”, saliendo así al paso de las acusaciones de Pablos en las que acusa a UPL de “intentar engañar a la gente”.

Sobre el comunicado de UPL. Los leonesistas recuerdan que “nos hemos ceñido a trasladar que nuestras enmiendas a los Presupuestos en materia sanitaria no habían logrado su aprobación en las Cortes, indicando el resultado que hubo en la votación correspondiente. De hecho, nos sorprende que el Sr. Pablos se muestre tan molesto con UPL cuando desde nuestro partido no hemos entrado ni tan siquiera a valorar el posicionamiento concreto ni de su partido ni de las otras formaciones que componen el parlamento autonómico, pues no nos corresponde a nosotros explicar los posicionamientos de otros partidos, sino exclusivamente el nuestro, que es del que somos responsables”.

Respecto a las afirmaciones de Pablos, en relación a que la abstención del PSOE en las enmiendas sobre Sanidad de UPL se deben a una “cuestión de funcionamiento presupuestario”, a lo que añadía que “en ningún caso se ha votado por separado la enmienda de la UVI móvil de Vitigudino”, desde UPL sostienen que el PSOE “podía haber solicitado la votación separada de dicha enmienda o de cualquier otra, pues el reglamento de las Cortes así lo habilita. De hecho, desde UPL solicitamos la votación por separado de las enmiendas del partido del Sr. Pablos, el PSOE, relativas a materia sanitaria en Salamanca, Zamora y León, las cuales apoyamos, dicho sea de paso. Un hecho del que el Sr. Pablos debería ser plenamente consciente, pues dada su condición de procurador en las Cortes autonómicas se encontraba en el pleno de Presupuestos, escuchó al procurador de UPL pedir dicha votación separada, y de hecho se votaron por separado las enmiendas de su propio Grupo”.



Por último, a las afirmaciones de Fernando Pablos respecto que de haber apoyado las enmiendas de UPL le hubiese supuesto que “tendríamos que retirar nuestras enmiendas porque coinciden las fuentes de financiación”, desde UPL señalan que “el Sr. Pablos debiera ser consciente de que las enmiendas de su grupo, el PSOE, se votaron de forma previa a las de UPL y, de hecho, fueron rechazadas por las Cortes, de modo que cuando llegó el turno de votación de las enmiendas de UPL no cabía posibilidad de que éstas perjudicasen o supusiesen la retirada de las del PSOE, pues aquellas ya se habían debatido y votado previamente, motivo por el cual no cabría un conflicto con respecto a las fuentes de financiación de las enmiendas”.

“Una vez expuestos estos puntos, consideramos aclaradas las acusaciones que se hacían sobre Unión del Pueblo Leonés por parte de Fernando Pablos, las cuales confiamos en que no se hayan hecho con afán de querer dañarnos, sino simplemente por haberse dado una lectura errónea de lo acontecido”, añaden desde la UPL.

Por otro lado, desde la formación leonesista “consideramos que lo importante en todo caso ha de ser que trabajemos todos juntos, por encima de reproches y de colores políticos, para lograr la mejora de la Sanidad en la provincia de Salamanca, ya sea en cuestiones como la dotación de una UVI móvil en Vitigudino, o en otras cuestiones como la devolución de los servicios hospitalarios al hospital Virgen del Castañar de la ciudad de Béjar”.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés, respecto a las declaraciones de Fernando Pablos, “nos quedamos con su frase de que ‘el compromiso del PSOE con la UVI móvil para la comarca de Vitigudino es incuestionable’, por lo que le tomamos la palabra para poder trabajar y avanzar juntos para lograr ese objetivo común, y aprovechamos para tender la mano desde UPL al resto de grupos presentes en las Cortes para conseguir la ambulancia de emergencias para Vitigudino para que, más allá de lo que haya acontecido en el pleno de Presupuestos, podamos lograr más pronto que tarde un servicio tan básico para la zona”, concluyen.