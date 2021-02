Nuestro hogar en tiempos de Covid: Compra de muebles y reformas

Jueves, 11 de febrero de 2021

El año pasado nos vimos inmersos de forma inesperada en una pandemia mundial. A día de hoy seguimos sufriendo sus consecuencias. Esta situación nos ha obligado a cambiar muchas de nuestras rutinas habituales. Muchos aspectos de nuestro día a día se han visto afectados. Nuestro ocio, nuestro trabajo, nuestra forma de comprar, pero también han cambiado otras cosas, y no todas han ido a peor. Hemos tenido que adaptarnos a las restricciones que el gobierno se ha visto obligado a imponer, siendo el confinamiento domiciliario una de las más radicales.

El sector de la construcción, reformas y decoración también han visto cómo la pandemia les ha afectado, aunque en este caso de forma diferente a otros sectores económicos. Actividades tan cotidianas como comprar un sofá en ciudades como Madrid o Barcelona han pasado a realizarse en gran medida a través de internet. Este hecho ha favorecido la aparición de muchos comercios online, que ofrecen importantes descuentos.

Redescubriendo el salón

Para muchas personas el confinamiento ha supuesto un cambio radical del significado de nuestra casa. Para muchas familias, antes de la aparición del COVID 19, el hogar era aquel lugar donde íbamos a dormir, y en el que algún fin de semana podíamos descansar. Su papel en nuestro día a día era secundario. Pero a raíz de los meses de confinamiento que sufrimos el año pasado, nuestro hogar, y en mayor medida nuestro salón, ha tomado una nueva perspectiva. Durante estos meses nos vimos obligados a hacer casi toda nuestra vida en casa: desde trabajar, hasta divertirnos, hacer deporte, etc. La sociedad tuvo que adaptarse a esta nueva situación tan desconocida para la gran mayoría de personas.

En estas circunstancias, el salón de nuestra casa pasó a ser un lugar central en el que desarrollábamos nuestras actividades cotidianas, pasando mucho más tiempo en familia. Y es que, como dice el refranero español, no hay mal que por bien no venga. Es cierto que el COVID ha supuesto una situación muy delicada en la economía de nuestro país, por no hablar del aspecto sanitario. Pero en esta situación, nos hemos acercado más a nuestra familia, nos hemos conocido mejor, y hemos descubierto nuevas formas de divertirnos juntos.

Aumento de las reformas en el hogar

Otro aspecto que se ha visto favorecido por la situación sanitaria actual es el sector del comercio online. Gran parte de la actividad económica se ha trasladado a internet. Han aumentado considerablemente las transacciones online, y el mundo de las reformas no ha sido una excepción. Debido a este aumento de la demanda en internet, han aparecido numerosos comercios online. Además, estas tiendas pueden ofrecer precios muy reducidos, ya que no tienen que afrontar los gastos de grandes superficies.

Como podemos ver, el COVID ha cambiado en gran medida nuestras rutinas diarias. Nos hemos visto obligados a adaptarnos a esta nueva situación. La economía se ha visto gravemente afectada, aunque algunos sectores han experimentado un gran auge, como el comercio online. Las compras de muebles han pasado a realizarse en gran medida a través de internet.