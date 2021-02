El Ayuntamiento de Lumbrales rechaza la decisión de la Junta de no dotar a Vitigudino de una UVI movil medicalizada

Jueves, 11 de febrero de 2021

Ante el acuerdo adoptado ayer en las Cortes de Castilla y León de no incluir en los presupuestos regionales la dotacíón de una UVI móvil medicalizada para la comarca de Vitigudino, ni otros servicios sanitarios recogidos en una enmienda presentada por UPL, "desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lumbrales queremos desvincularnos y rechazar rotundamente esta decisión por parte de los políticos de Castilla y León de diversos partidos no sólo los que gobiernan, PP y Ciudadanos, sino incluso con la abstención del Partido Socialista y de otros grupos políticos".

En un comunicado hecho público por el alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, se recuerda que "desde el propio Ayuntamiento, gobernado por el PP, gobernado por el PSOE y ahora gobernado por la coalición Ciudadanos/Partido Socialista, nosotros hemos reivindicado una y otra vez, y no solo nosotros como Ayuntamiento sino también las asociaciones de mayores de toda la comarca de Vitigudino y los vecinos de esta zona, hemos reivindicado el mantenimiento de los recursos sanitarios y que haya un servicio sanitario de calidad, que ahora mismo no tenemos". "Entendemos que la comarca de Vitigudino no puede estar un minuto más sin una ambulancia UVI móvil de emergencias medicalizada, un sistema sanitario de emergencias cualificado y que de un servicio de calidad, no puede estar un minuto más no manteniendo los recursos sanitarios que tenemos sino incluso perdiendo año años recursos sanitarios año tras año" afirma Pedraz.

En el comunicado se recoge la situación de la zona noroeste de Salamanca, recordando que "es una comarca con una población muy envejecida, en la que muchos ciudadanos se encuentran a más de 120 km del hospital de referencia en Salamanca y con el equipo médico de urgencias más cercano, la Uvi móvil de emergencias medicalizada más cercana que tiene que venir de Ciudad Rodrigo, a 70 y 80 y 90 km de distancia de muchos pueblos". “Esto no se puede permitir y nosotros no podemos permitir que en las comarcas del Abadengo, de Arribes y Vitigudino no se cuente con los sistemas sanitarios de urgencias y emergencias básicos necesarios. No puede ser que se sigan produciendo traspasos de enfermos de una ambulancia convencional a un soporte vital básico a mitad de camino, al lado de una gasolinera, en el arcén de una cuneta en la carretera a Salamanca, como sigue pasando cuando la UVI móvil de Ciudad Rodrigo está ocupada, lo que sucede muchas veces" se afirma en el comunicado.



Por todo esto, desde el Ayuntamiento de Lumbrales "rechazamos rotundamente la decisión adoptada en este caso por las Cortes de Castilla y León, esperando que recapaciten y tomen en cuenta la situación y las peticiones que le hacemos desde esta comarca que parece que está abandonada, que por ser frontera limítrofe con Portugal está olvidada: No puede ser que en otras provincias, por motivos políticos se les escuche y a nosotros se prometa en elecciones, cada 4 años que se va a apoyar al sistema sanitario, que se va a reforzar el sistema sanitario y de urgencias en nuestra comarca y veamos que no sólo no se apoya sino que se pierden recursos sanitarios todos los años".

Desde el área de sanidad del ayuntamiento lumbralense, la edil Esther Santiago recuerda también que las peticiones de mantenimiento y de mejora de los servicios sanitarios en el oeste salmantino (como la solicitud de un Vehículo de Intervención Rápida (VIR), se han realizado con anterioridad en las reuniones mantenidas en la gerencia de Atención primaria de Salamanca y en la Consejería de Sanidad en Valladolid.