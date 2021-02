Cuidado con las posibles reacciones a dulces, disfraces o maquillaje en niños alérgicos durante Carnaval

Jueves, 11 de febrero de 2021

Los alergólogos también insisten en que no se deben relajar las medidas de seguridad con respecto al coronavirus y utilizar en todo momento mascarilla y gel hidroalcohólico de desinfección

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha advertido de las posibles reacciones alérgicas que pueden producirse tras la ingesta de dulces típicos de Carnaval (como golosinas y dulces), o secundarias a la vestimenta que porten e incluso el maquillaje en niños que padecen alergia a alimentos y cutánea.

En este sentido, la doctora Carmen Andreu, portavoz del Comité de Alergia a Alimentos, recalca que actualmente no es aconsejable realizar ningún tipo de fiesta que implique la manipulación de alimentos y que además haya opción de compartirlos. "Cualquier golosina puede contener algunos de los alérgenos más comunes como son la leche, frutos secos o huevos", alerta.

Por su parte, la doctora Mar Garcés, portavoz del Comité de Alergia Cutánea de la SEAIC, subraya que "los colorantes dispersos de la ropa y los disfraces también pueden provocar alergia en niños, ya que algunos contienen productos derivados de la parafenilendiamina". "Además, la sudoración y la fricción de la ropa al realizar ejercicio aumenta esta posibilidad". Y añade: "la piel de los niños es muy sensible, más aún si padecen dermatitis atópica. No es aconsejable, en general, cubrirla con pinturas, purpurinas, etc., y más si la composición de estos productos es desconocida", añade.

En este sentido, el doctor Carmelo Escudero, presidente del Comité de Alergia Infantil, subraya que "los niños que sufren patologías alérgicas deben seguir en estas fechas las mismas recomendaciones que ha indicado su alergólogo para el resto del año". "En el caso de los niños con asma, estos podrán realizar con normalidad las actividades programadas por el colegio, igual que el resto de los niños, teniendo accesibles tanto el inhalador de rescate como la cámara de inhalación correspondiente", detalla al respecto.

Los expertos coinciden en que no se deben relajar las medidas de seguridad con respecto al coronavirus y utilizar en todo momento mascarilla y gel hidroalcohólico de desinfección en el caso de que los niños estén expuestos al intercambio de dulces y a la manipulación de las golosinas, además de evitar permanecer más tiempo del necesario sin mascarillas o incrementar el contacto físico.

"Una persona con alergia a un alimento puede presentar picores, ronchas o habones en la piel, hinchazón de labios, vómitos, diarrea o síntomas respiratorios entre otros; pero en los casos más graves pueden experimentar una reacción anafiláctica. Por su parte, los que sufren algún tipo de reacción cutánea, frecuentemente suelen manifestar picor de la piel en la zona de contacto de la prenda y enrojecimiento de la zona afectada, apareciendo a veces lesiones de eccema con rascado", recuerdan.