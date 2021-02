Jueves, 11 de febrero de 2021

“El sistema sanitario no ha colapsado pero está lleno, no podemos volver a la casilla de salida, tenemos que ser muy prudentes”

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, no es partidaria de retirar las actuales restricciones motivadas por la pandemia de coronavirus, porque “todavía en una situación muy complicada”.

“Me preocupa la carrera por la desescalada. No hay que salvar nada, sino tener coherencia con esta situación que es terrible, el sistema sanitario no ha colapsado pero está lleno, hablar de desescalada es muy arriesgado, no podemos volver a la casilla de salida, tenemos que ser muy prudentes y lentos para desescalar y sobre todo con las medidas que permiten el descenso de contagios”, argumentaba.

La incidencia acumulada a 14 días en la Comunidad es de 720 casos por cada 100.000 habitantes y en el caso de Salamanca son 809. En este punto, la responsable de la sanidad pública de nuestra región recordaba que la cifra aceptable sería de 25.

Por eso, concluía que “no estamos en una buena situación, ni epidemiológica, ni sanitaria. Seguimos declarando todos los días demasiados fallecidos. Tenemos que seguir trabajando para reducir las cifras”.

Por otra parte, anunciaba que este viernes tendrá lugar la evaluación de los 25 municipios con medidas excepcionales, para ver si éstas se mantienen o se reducen.