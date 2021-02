Castilla y León piden más vacunas, “necesitamos 800.000 , no las 200.000 que tenemos”

Jueves, 11 de febrero de 2021

La consejera de Sanidad reconoce que no puede dar fechas al respecto, ya que dependen de las dosis que vayan llegando

“Estamos vacunando profesionales sanitarios del sector privado que están en primera línea y comenzaremos con el resto de sanitarios, del sector público y privado, que no están en primera línea y a los que llegará la vacuna AstraZeneca”. Es el anuncio que ha hecho esta mañana la consejera de Sanidad de Castilla y Léon, Verónica Casado.

En cualquier caso, reconocía que no se pueden repartir las dosis al ritmo deseado porque “necesitamos 800.000 vacunas, no las 200.000 que tenemos”. En este sentido, añadía que “todas las vacunas son buenas, seguras y eficaces, y cada una tiene su grupo diana”, es decir, que los pacientes no pueden elegir, sino que ya están asignadas”.

“Vacunarse es lo más importante para protegernos y proteger a los demás, es una inversión en salud y mejorará la asistencia a otras enfermedades”, argumentaba Casado, al tiempo que indicaba que en Castilla y León se han distribuido 172.961 dosis de vacunas frente al covid, y hay 72.000 personas vacunadas.

Respecto a la posibilidad de las vacunaciones masivas en grandes espacios, como por ejemplo el estadio Helmántico, que ha sido ofrecido por el Salamanca UDS, insistía en que “cuando nos lleguen las vacunas que queremos, podremos hacerlo con toda seguridad, pero lo que necesitamos son vacunas”.

En relación con los grandes dependientes, la consejera aseguraba que ya hay algunos vacunados, porque estaban en residencias y “se va a iniciar la vacunación del resto inmediatamente, algunos se irá a domicilios y otros irán al centro correspondiente”.

Finalmente, Verónica Casado sentenciaba que “hasta que no haya cobertura vacuna de más del 70% hay que seguir manteniendo las medidas de protección”.