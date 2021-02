Así baja el Tormes a su paso por Ledesma tras las lluvias de los últimos días 

Martes, 9 de febrero de 2021

Los arcos del puente de la villa son un buen indicador del aumennto del caudal del río tras las continuas e intensas precipitaciones de los últimos días

Las continuas lluvias de los últimos días, e incluso intensas en algunos momentos, han aumentado notablemente el caudal de los ríos, y el Tormes no es una excepción, tal y como puede verse en las imágenes adjuntas a su paso por la villa de Ledesma. Y es que las lluvias, especialmente este martes, no han concedido apenas un respiro en un mes de febrero en el que está resultando complicado no salir sin el paraguas.

Los arcos de los puentes a la entrada de Ledesma son un buen indicador de este aumento del caudal del río. A última hora de la tarde, el Tormes a su paso por Ledesma había adquirido un peculiar color marrón.