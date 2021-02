La Rondalla regresa 21 años después al Salón de Plenos para una “histórica y extraña” presentación

Lunes, 8 de febrero de 2021

> Las coplas íntegras de la Rondalla III Columnas se pueden leer aquí: https://salamancartvaldia.es/not/258331/coplas-integras-2021-rondalla-iii-columnas/

En la tarde del que debería haber sido Lunes de PreCarnaval la Rondalla III Columnas dio a conocer sus Coplas 2021, que han sido compuestas y han visto la luz pese a que por culpa de la pandemia del coronavirus no haya habido presentación de las mismas en sociedad; ni multitudinaria en el Teatro Nuevo como es habitual, ni alternativa por ejemplo de forma virtual, porque debido a las restricciones vigentes ni siquiera ha sido posible llegar a ensayarlas (los miembros de la Murga no se reúnen desde que acabó el pasado Carnaval).

Como única opción posible, se decidió hacer un sencillo acto de presentación del libreto de las Coplas en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, lugar muy significativo para la Rondalla III Columnas, porque en ese lugar era donde las presentaban antiguamente. Concretamente, el citado Salón albergó la presentación hasta el año 2000, tras el cual decidieron ‘mudarse’ (no sin algunos reparos, por ejemplo de Joaquín Fiz, por perder la tradición) al Teatro Nuevo Fernando Arrabal, ante la expectación que empezó a generar el acto.

De hecho, como recordaron Julete Moriche, Miguel González, Nico de Elías y Nino Rodríguez, el último año en el Salón de Plenos no se llegaron a cantar las Coplas, porque hubo miembros de la Rondalla que ni siquiera pudieron entrar ante la multitud que había (hubo incluso golpes entre los congregados), cuando curiosamente en los años previos sólo acudían a esas presentaciones en la Casa Consistorial “dos personas, allí al fondo: Choni Alaejos y una amiga”, según rememoró Julete Moriche.

21 años después, las Coplas también se quedaron sin cantar en el Salón de Plenos, no llevando siquiera las “armas propias de la murga”, en palabras de Nico de Elías, es decir, sus instrumentos y las voces, viviéndose de este modo una presentación “extraña, por la pandemia, e histórica, porque es la 1ª vez que la Rondalla muestra sus coplas de esta guisa”. En todo caso se ha querido “ofrecer desde el cariño las Coplas para mitigar el dolor y que se disfrute aunque sólo sea unos minutos”.

Se podrá recoger en 4 lugares

Como recordó Nico de Elías, sólo la Guerra Civil y una oposición en 1990 habían impedido hasta este año “que los versos de la murga recorrieran las calles”, aunque en aquel 1990 sí hubo como ahora libreto, que ha sido editado gracias a la aportación económica del Ayuntamiento, ya que este año la Rondalla no ha podido contar con los habituales anunciantes debido a la situación económica que están viviendo por culpa de la pandemia.

Según explicó Julete Moriche, como la situación “no está boyante”, decidieron solicitar la colaboración del Ayuntamiento, que ha asumido la impresión del libreto, que se podrá recoger de forma gratuita, en principio desde la tarde del martes (o a más tardar el miércoles), en cuatro establecimientos de Ciudad Rodrigo: Bar El Rebollar, Joyería Vasconcellos (en la calle San Juan), Cristalerías González, y en Hermanos Moriche.

La delegada de la parte cultural del Carnaval, Paola Martín Muñoz (que animó el ambiente poniendo música carnavalera en una tablet) agradeció que “no se haya perdido la tradición de la parte cultural del Carnaval, para que la gente lo lea y lo disfrute”. El alcalde Marcos Iglesias expuso que “el Ayuntamiento siempre ha querido que quede constancia, y este no deja de ser un documento histórico, para que en el futuro se sepa qué es lo que pasó, porque las Coplas reflejan lo que ha pasado en los últimos meses”, de ahí que también diese las gracias a los murguistas por el “esfuerzo y compromiso” para sacarlas.

Esa aportación del Ayuntamiento hace que el libreto cuente con un saluda del alcalde Marcos Iglesias, junto al habitual saluda de la Rondalla, el cual fue expuesto durante el acto de la tarde del lunes con su habitual gracejo por Nino Rodríguez, quién indicó que “se agradece que nos quedemos en casa, porque el virus no, pero el frío...”, aunque como reza una de las coplas están “Sin los vinos del ensayo/Añorando la merienda”. Aunque la falta de esos ensayos (y las actuaciones veraniegas) ha evitado que las Coplas se enriquezcan, mantienen su dinámica habitual, en cuanto a volumen y temáticas, incluido varias cadenas.

El coronavirus, destacado protagonista

Obviamente, el coronavirus tiene mucho protagonismo en estas Coplas 2021, y de hecho el ‘0’ de ‘2021’ en la portada es un ‘coronavirus’. Como explicó Nino Rodríguez, la mayor parte de las cuestiones vinculadas a la pandemia están agrupadas en un ‘Villancicovid’ con la música de La Marimorena, figurando asimismo otra pieza con el siguiente estribillo “Quiero que te pongas mascarilla blanca/Quiero que te pongas mascarilla azul/Quiero que te pongas las homologadas/Quiero que te quites esas que haces tú,/Esas que haces tú, esas que haces tú…”.

Se da la curiosidad que la Rondalla utilizó para una de sus composiciones del año pasado la canción Resistiré que se usaría tanto en los meses siguientes: “Lo que iba a pasar en marzo/Lo adivinó la Rondalla/Y el pasado carnaval/El Resistiré cantaba”, como recuerdan este año, en el que rememoran que la Policía Local cantaba el Cumpleaños Feliz a los niños durante el confinamiento, que se agotó el papel higiénico, que no hubo cenas familiares en Navidad, y que hay ediles en otros lugares que se están poniendo la vacuna antes de tiempo.

Asimismo, mencionaron la dificultad existente para ver con las mascarillas: “Salgo y no veo un carajo/Por culpa de la careta/Y si no me mata el virus/Lo hará alguna furgoneta”; dieron otra razón para la no salida de San Sebastián, “Mas bien se acordó del frío/Que hizo el año pasado”; y en torno a la suspensión del Bolsín reflexionaron que “Ante el miedo del contagio/Que puede haber en la plaza,/¿Quién es el guapo que pone/La mascarilla a la vaca?”.

Como otros temas ‘vinculados’ a la pandemia, se puede resaltar la mención al intento de crear un Sistema Solar a escala: “Si quieres ver las estrellas,/Lo mejor, un PCR”; la falta de Cabalgata de Reyes: “No hicieron la cabalgata/Porque no tenían medios;/Con las últimas redadas/Se quedaron sin camellos”; o la supresión de los trenes Sudexpreso y Lusitania: “Hace un año vino Greta/Y viajaba en tren, ¡lo juro!/ Si llega a ser este año/Le toca pasar en burro”. Además, sobre aquellos aplausos a las 8 de la tarde, se preguntan “Entre recortes y olvido/De esta despoblada tierra:/¿A quién coños aplaudimos/Si aquí médicos no quedan?”.

Asimismo, como los mitines políticos sí se pueden hacer en Cataluña, propusieron una alternativa al Carnaval, al igual que cuando el franquismo lo prohibió (“bastó con cambiarle el nombre: La Fiesta Tradicional”), por lo que “La solución, este año,/De Cataluña la mandan:/Lo que hay que hacer es un mitin/Que allí nadie se contagia./¿Y cómo lo llamaremos/Carnamitin, mitinval?/Ya se llamó carnavolvo,/Lo del nombre nos da igual”.

En torno al coronavirus, también se habla de la gestión de la pandemia: “No se puede hacer peor/La gestión de la pandemia/Porque si malo es Simón,/¿Qué me dicen del Igea?”; añadiendo que “Como patrón de la casa,/Meditan los hosteleros,/En lugar de Santa Marta/Proponer a San Mañueco./Y traerlo a una terraza,/A diez grados bajo cero./Invitarlo a un par de cañas/Y a un café solo, con hielo”. En torno a Fernando Simón, recordaron su vista a Ciudad Rodrigo durante el verano: “Compró pipas, hamburguesas/Y visitó Siega Verde./Geñito dejó el kiosco,/El Ruso cerró el garito,/Siega Verde sin visitas…/¿Es cenizo o no es cenizo?”.

La actualidad política local

Como es tradición, por detrás del coronavirus está como temática principal el Equipo de Gobierno, con una composición en exclusiva para uno de sus miembros, rebautizado como ‘Atila, el Concejal’: “Feroz, como las termitas,/Se alimenta de madera/Tragándose, sin bebida,/Las sombras de la Plazuela./Es el caballo de Atila,/El terror de la Alameda,/Por donde pasa aniquila,/Por donde pisa no hay hierba”. El delegado de Parques y Jardines es mencionado en otro momento: “No pongas más zonas verdes,/Jerez, con juegos y pinos/Que tal como va la cosa/Cada vez hay menos niños./Menos mal que está el alcalde/Que es un semental testado;/Que le ha cogido el tranquillo/Y va a muchacha por año”.

Respecto al alcalde, hay asimismo referencias a las inauguraciones que suele protagonizar: “Sale siempre inaugurando/En Internet y en la prensa./Hoy lo ha hecho con dos charcos,/Una zanja y tres macetas”. En torno a otros miembros, la Rondalla dice que “Parecen noticias falsas/Lo que se dice en el pueblo,/Sobre las cosas que hacen/Los ediles del Gobierno./Uno se ha puesto peluca,/Otro se ha dejado barba/Solo falta que el alcalde/Se vaya algún día de farra”. Por último, hablan sobre la urbanización de la calle Fuenteguinaldo, donde se ha ido a vivir una concejala: “Urbanizan la mitad/De calle Fuenteguinaldo/Y los que ya habían pagado/Se quedan pisando barro./Tres meses viviendo allí/Y se la van a arreglar:/No hay nada como tener/De vecino a un concejal”.

Respecto a la oposición, hay pocas menciones, en línea a su escasa actividad: “¿Dónde se habrá refugiado/La leal oposición?/Concluyeron su mandato/Y no dijeron ni adiós./Un murguista nos comenta:/Domingo estará rezando,/Juan Tomás en la taberna/Y Chicho en Fuenteguinaldo”. Únicamente se menciona a varios en otro momento en relación con la situación actual del Monasterio de La Caridad: “Juanto va en la lista roja,/Domingo también está;/Fueron los que el tripartito/Formaron con otro más./En la lista roja ahora,/Esto sí que es novedad,/Nos han metido un convento:/Ese de la Caridad”.

La falta de Obispo y la llegada de La Vuelta

Uno de los temas más candentes de los últimos tiempos, la falta de un Obispo, es protagonista en varios momentos, resaltando la Rondalla que “Asombradito me tiene/La ola de devoción/Que pide obispo “de quieto”/Para nuestra población./La ciudad disminuyendo/Con el censo más mermado/En poco tiempo seremos/Unos treinta y el prelado”.

Sobre las ‘memorias’ del anterior prelado, Raúl Berzosa, señalan que “Desierto de tentaciones/Llamó el anterior obispo/En sus sinceras memorias/A nuestro Ciudad Rodrigo./Con la Colada cerrada,/Y los demás sin cartel…/Las tentaciones que dice,/¿Dónde las buscaba él?”. Y sobre el momento actual, apuntan que “La iglesia mirobrigense/Para no quedarse atrás,/Ha puesto en funcionamiento/Un servicio virtual:/Los sermones en YouTube,/Se confiesa en Internet/Y la comunión, si quieres,/Te la dan por Aliexpress”.

Otro punto relevante es la llegada de la Vuelta Ciclista a España en noviembre, recordando cómo uno de los comentaristas, Perico Delgado, estaba por aquella época en la tele en otra faceta (lo que le recordó el público): “Como en Masterchef, también,/Está chupando del bote,/Un hombre le preguntó:/¿No eres Perico Chicote?”; y que la composición que se preparó en el glacis con el nombre de Ciudad Rodrigo quedó sin verse: “Los de la bendita tele/El rótulo no sacaron:/Seguro que a un buen jamón/Le hubieran hecho más caso”.

Como otros temas, se recuerda la participación en Eurogames, “En Eurogames el alcalde/Salió con peluca y mallas…/Llevamos un año largo/Que todo han sido desgracias”; el borrado de la inscripción sobre Ciudad Rodrigo en Madrid, diciéndole a su alcalde que “Debe volverla a escribir./Como no la restituya,/A nuestra calle Madrid/Llamaremos Cataluña”; o el bulo sobre la muerte de Conrado, “Lo que no consiguió el toro/En ochenta años de tientas,/Lo pregonan sin recato/Por aquí las malas lenguas./A pesar de lo que digan/A mí me da que Conrado,/Aunque falle la cadera,/Tiene más vidas que un gato”.

El Rey emérito

De fuera de Ciudad Rodrigo, se pueden destacar las composiciones sobre los cambios políticos de los últimos tiempos, “Vaya guerra que se traen/Los culés y la meseta,/Unos le mandan a Illa/Otros devuelven a Iceta./Sánchez teme lo peor/Y le ha dicho a sus caciques:/Como nos tiren con Torra/Le endosamos a Echenique”, y sobre la situación del Rey Emérito, “Como tampoco se aclara/Si es un bribón o un Borbón,/no me extraña que confunda/camisón con comisión”.

Las Coplas 2021 se cierran con una composición titulada ‘Volveremos’, donde repasan los eventos suspendidos concluyendo que: “Volverán por nuestras calles/Los sonidos del encierro/Y con tono más vibrante/El sonar del Reloj Suelto./Volverá el color brillante/Al Campanazo, al pañuelo,/A charangas y disfraces…/¡Volverán los buenos tiempos!”.