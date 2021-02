Confirmada la prórroga hasta el 23 de febrero de las medidas extraordinarias de restricción

Lunes, 8 de febrero de 2021

La Junta de Castilla y León celebró en la mañana del lunes de forma telemática un Consejo de Gobierno de carácter Extraordinario en el que, tal y como había avanzado el sábado, se aprobó la prórroga de las medidas extraordinarias de restricción que volvieron a implantarse a mediados del mes de enero (ya estuvieron activas desde principios de noviembre hasta principios de diciembre) para intentar reducir los altos datos de incidencia del coronavirus que se venían registrando en todas las provincias.

En concreto, la Junta estableció un período inicial para esas medidas extraordinarias de 14 días, tras el cual se activó una primera prórroga de las mismas que iba a llegar a su conclusión este martes 9 de febrero. Como los datos de incidencia todavía siguen siendo bastante altos (dice la Junta que “Castilla y León mantiene el riesgo extremo por transmisión comunitaria no controlada y sostenida, que excede las capacidades del sistema sanitario”), se ha acordado una 2ª prórroga, que se extenderá hasta las 23.59 horas del próximo 23 de febrero.

De este modo, al menos hasta ese día continuará cerrado el interior de los establecimientos de hostelería y restauración, salvo para las excepciones ya conocidas: recogida en el establecimiento, restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, socio sanitarios y sociales (incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil), los comedores escolares, y los comedores sociales.

Asimismo, proseguirán cerradas las instalaciones convencionales y centros para la realización de actividad física no oficial y no federada que no sean al aire libre (es decir, los gimnasios), y seguirá prohibida la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones (y sus entrenamientos) que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de acenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal. Esto implica que tampoco podrán volver a entrenar en las próximas semanas los equipos de las canteras del Ciudad Rodrigo CF y el III Columnas (éste último tampoco podrá tener público en los partidos de sus equipos Senior y Juvenil).

Dentro de estas medidas ‘extraordinarias’ también se incluye el cierre de los establecimientos y locales de juegos y apuestas, y de los grandes establecimientos comerciales, salvo los individuales de menos de 2.500 cuadrados de superficie que tengan acceso directo e independiente del exterior. Por último, en los templos religiosos se mantendrá el máximo de 1/3 de aforo -con un límite de 25 fieles- en los cultos. Asimismo, seguirán vigentes la prohibición de reuniones en espacios públicos o privados de más de 4 personas de cualquier edad (salvo que se trate de convivientes); el toque de queda desde las 20.00 horas; y el cierre perimetral de la provincia.