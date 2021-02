El Colegios de Médicos de Castilla y León exige vacunar a los profesionales de grupos prioritarios trabajen o no en Sacyl

Lunes, 8 de febrero de 2021

“Caso contrario nos tendremos que ver obligados a recurrir a los tribunales, además de para garantizar esta vacunación, exigir las correspondientes responsabilidades”, señalan

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León (CCOMCyL) ha exigido a la Consejería de Sanidad la vacunación de los todos los médicos que están en los grupos de vacunación prioritaria, sin ningún tipo de discriminación y trabajen o no en el Sistema Público de Sanidad de la Comunidad.

"Desde el CCOMCyL exigimos que se cese en esta actitud inadmisible de discriminación y de desconsideración hacia un grupo numeroso de profesionales, así como a que se proceda a su vacunación inmediata, con el mismo grado de prioridad que los profesionales de Sacyl que ejercen la misma actividad profesional. Caso contrario nos tendremos que ver obligados a recurrir a los tribunales, además de para garantizar esta vacunación, exigir las correspondientes responsabilidades", señala a través de un comunicado.

El consejo, asegura, que se puso en contacto con la Consejería de Sanidad para solicitar información sobre cómo se iba a proceder para realizar la vacunación de los médicos que no ejercían su labor asistencial en el Sistema Público de Salud de Castilla y León.

Según lo previsto en la Estrategia de vacunación frente a COV/019 en España, estos médicos debían ser vacunados, "sin ningún tipo de discriminación", de manera simultánea con los médicos que, ejerciendo en el Sistema Público, desempeñan la misma actividad asistencial y por tanto se encuentran en el mismo "grupo de riesgo". "No hay que olvidar que no es una campaña de vacunación de Sacyl, sino una campaña de vacunación poblacional enmarcada en una política general de Salud Pública", añade.

En ese sentido, avanzan que se dirigieron por carta el pasado 13 de enero a la consejera Verónica Casado y también, posteriormente, lo manifestaron en la reunión que la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y el Gerente de Sacyl mantuvieron el día 15 de enero con los presidentes de los distintos Consejos de Profesiones Sanitarias, reunión en la que, además, ofrecieron su colaboración para identificar a esos profesionales.

"Como consecuencia de esa reunión desde la Dirección General de Salud Pública, el día 17 de enero, se solicitó a los nueve Colegios Oficiales de Médicos de nuestra Comunidad la relación de médicos que querían ser vacunados, así como la actividad asistencial que realizaban para poder catalogarlos en el correspondiente grupo de riesgo, información que fue remitida de forma inmediata desde todos los Colegios Provinciales al departamento de la Dirección General de Salud Pública que los había solicitado", añade.

Ante la evidente "inactividad" en la vacunación de este colectivo, el pasado día 2 de febrero se volvieron a dirigir por carta a la consejera, exigiéndole en este caso se procediese de manera "inmediata" a su vacunación. "A vuelta de correo, la consejera nos responde responsabilizándonos, por no haber facilitado la información demandada desde la Consejería, de la no vacunación de los médicos que no ejercen en Sacyl", informa.

"Es evidente la desorganización en el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en nuestra comunidad, con evidentes agravios comparativos entre profesionales que, ejerciendo la misma actividad, no acceden en igualdad a la inmunización frente al SARS-CoV-2. Esta desorganización es especialmente manifiesta, y claramente discriminatoria, con aquellos médicos que ejercen su actividad profesional fuera del Sistema Público de Salud, circunstancia que no es compatible con los principios de un Estado de derecho", mantiene el consejo.