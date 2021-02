Movistar deja sin cobertura de telefonía a los clientes 2G de Aldeadávila de la Ribera

Lunes, 8 de febrero de 2021

Clientes de telefonía 2G de Movistar en Aldeadávila de la Ribera han denunciado ante este diario la ausencia de cobertura en sus teléfonos desde hace diez días, una situación que afecta principalmente a personas mayores, propietarios de teléfonos anteriores a los conocidos Smartphone actuales.

Como señalan a LAS ARRIBES AL DÍA, “desde el 29 de enero llevamos sin cobertura 2G Movistar en Aldeadávila de la Ribera, por lo que muchos teléfonos de personas mayores no pueden llamar ni recibir, solo en algunos casos consiguen conectar con cobertura de Portugal, pero al no marcar el código internacional ‘0034’ tampoco envían ni reciben. Están afectados todos los usuarios con cobertura Movistar y después de diez días no sabemos lo que tardarán en solucionarlo”.

Para los vecinos, lo peor de la situación es que la avería afecta principalmente a personas mayores que viven solas y que reciben la compañía de sus familiares a través del teléfono, lo que también sirve para la tranquilidad de quienes se encuentran lejos de ellos, que de este modo conocen su estado de salud y ánimo en un momento tan difícil como el actual debido a la pandemia de coronavirus.



El Ayuntamiento de Aldeadávila también ha trasladado su queja a la operadora, la cual ha reconocido que esta prolongada situación se debe “a una avería en la torre que tienen aquí”, según señalaron desde el Consistorio.

Las mismas fuentes añadieron que “en el caso de que mañana martes continúe la avería, desde el Ayuntamiento se pondrá una queja ante la Subdelegación de Gobierno y en la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León”.