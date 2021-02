Primera movilización de UGT y CCOO contra el Gobierno para que cumpla sus promesas sobre SMI, pensiones y empleo

Lunes, 8 de febrero de 2021

Así lo han anunciado este lunes los secretarios regionales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, en una rueda de prensa conjunta

Las confederaciones sindicales de UGT y CCOO han convocado la primera movilización contra el Gobierno de Pedro Sánchez para exigir el desarrollo de la "agenda sociolaboral" y cumplan sus promesas de incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros al mes y derogar las reformas laborales y de pensiones, para lo que se llevarán a cabo concentraciones en todo el país el próximo 11 de febrero.

Así lo han anunciado este lunes los secretarios regionales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, en una rueda de prensa conjunta donde han explicado que estas concentraciones, que se llevarán a cabo "de forma tasada y limitadad" para cumplir todas las medidas sanatirias, tendrán lugar en todas las capitales de provincia de Castilla y León, frente a las sedes de las subdelegaciones y la Delegación del Gobierno.

Al respecto, Vicente Andrés ha explicado que al margen de las movilizaciones que han realizado diferentes colectivos, ahora se llevará a cabo una movilización en todo el país para exigir al Gobierno central que cumpla "su compromiso con la agenda de las reformas sociolaborales" porque es el momento "de la recuperación social, de hablar del futuro y de cómo recomponer el mundo del trabajo".

Así, Andrés se ha referido al SMI y ha pedido al Gobierno que no acepte el "bloqueo de la patronal" y cumpla el objetivo de incrementarlo hasta los 1.000 euros, para alcanzar el compromiso que recomienda la Carta Social Europea, que sea el 60 por ciento del salario medio, ya que al igual que se han actualizado las pensiones y el sueldo de los funcionarios es necesarios actualizar el SMI, lo que beneficiaria a 120.000 castellanoleoneses.

Y es que, tal y como ha apuntado el secretario regional de CCOO, "no es aceptable una congelación salarial a los que menos perciben" y ha insistido en que esta decisión está únicamente en manos del Gobierno, a quien, además, ha planteado la necesidad de buscar una salida a la crisis "que no repercuta en los trabajadores" y que pasaría por una "nueva reglamentación del mercado del trabajo" con unas relaciones laborales ajustadas al nuevo escenario, un reequilibrio de la negociación colectiva, una regulación de la subcontratación y el fin de la precariedad laboral.

En cuanto al sistema de pensiones, Vicente Andrés ha apelado a la "vuelta al consenso" que se alcanzó en 2011, a través de "un debate profundo" en el que se analicen los ingresos que debe tener la Seguridad Social, vía presupuestos, y la necesidad de sacar los gastos impropios.

Por su parte, el secretario regional de UGT, Faustino Temprano, ha aseverado que el Gobierno no está cumpliendo su programa electoral y es el único "culpable" de que no se avance en algunos compromisos que se tienen que abordar en diferentes mesas de diálogo, algunas de las cuales si están constituidas, como la de la reforma de las pensiones, "aunque no avanzan las negociaciones", y otras ni siquiera se han puesto en marcha, como la de la reforma laboral.

Asimismo, Temprano ha subrayado que "durante la crisis sanitaria, social y económica" se ha demostrado que "a través del Dialogo Social se ha llegado a grandes acuerdos para no dejar a nadie atrás".