TeGusta Salamanca continúa su apuesta para promocionar los productos y restaurantes locales

Lunes, 8 de febrero de 2021

El diputado de Turismo de la Diputación de Salamanca, Javier García Hidalgo, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, han presentado hoy las actividades del calendario anual de la marca gastronómica ‘TeGusta Salamanca’.

Promocionar los productos locales, así como los restaurantes y chef, continúa siendo el objetivo de las diferentes actuaciones.

El bacalao será producto protagonista en este mes de febrero; de la mano de Bacalao M.Bueno y el Mesón de Gonzalo, los días 24, 25 y 26 de febrero se emitirán los videocooking de las recetas elaboradas con este producto: Tiradito de bacalao con emulsión de piparras y pimiento del piquillo; y Lingote de bacalao asado al Josper con ravioli de su pilpil.

En el mes de marzo, el hornazo será protagonista y el aceite de oliva virgen extra, en abril. Para los meses de mayo y abril, las recetas se elaborarán con cervezas y licores artesanos y vinos, respectivamente.

Tras el verano, los frutos secos y garrapiñados protagonizarán el mes de septiembre. Y en octubre será el ibérico el producto estrella. Las legumbres en noviembre y los dulces tradicionales en diciembre, cerrarán el calendario de 2021.

El formato videocooking se ha convertido, especialmente tras la crisis del Covid 19, en una destacada herramienta de promoción con la que Diputación y Ayuntamiento aúnan productos, restauración y profesionales en una promoción conjunta con la que es posicionar a la ciudad y provincia de Salamanca como destino de referencia entre los principales destinos gastronómicos.

Desde noviembre 2018, ‘Salamanca Para Comérsela’ y ‘Salamanca en Bandeja’ se promocionan conjuntamente a través de la marca ‘TeGusta Salamanca’ en destacadas citas del sector Madrid Fusión, el Foro Internacional del Ibérico o el Concurso Internacional de Cocina con Ibérico.



Para el diputado de turismo, Javier García, esta iniciativa se está consolidando como “una herramienta para dar a conocer el potencial agroalimentario que tiene nuestra provincia, sus particularidades, su extraordinaria calidad y, lo más importante también, que es un valor económico fundamental para el desarrollo y la supervivencia de nuestros municipios, pues no en vano, la mayoría se producen y están asentada su transformación en el mundo rural salmantino”.

Tras agradecer la disposición del ayuntamiento en la promoción conjunta de la gastronomía provincial, el diputado de turismo subrayó que el club y la marca Salamanca en bandeja, impulsada desde la Diputación que cuenta en la actualidad con 65 socios, es el escaparate para divulgar los productos de la provincia y los restaurantes, pues no en vano de ella forman parte productores comercios y restauración.

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha manifestado, “con la etiqueta del producto de Salamanca está todo hecho. Triunfo seguro. Porque de aquí, de nuestra tierra, no sale nada malo. Detrás de ese éxito hay todo un esfuerzo de generaciones en entender el campo. Y sobre todo en mimarlo y quererlo. A este excepcional producto le sumamos en ‘TeGusta Salamanca’ la cocina charra, que ha sabido mantener las tradiciones, pero que también ha sabido ponerse en la vanguardia. No exagero si digo que Salamanca es uno de los lugares del mejor se come. No se me ocurre mejor promoción turística que el boca a boca”.

