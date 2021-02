Tres poemas traducidos al italiano por Beppe Costa. Pinturas de Mimmo Paladino

Beppe Costa leyendo poemas de A. P. Alencart, con Margalit Matitiahu y Stefania Battistella (foto de Jacqueline Alencart, Maghar - Israel, 2014)

Desde 2014 mantengo una buena amistad con el poeta, traductor y editor Beppe Costa (Catania, Italia, 1941). Lo conocí en un festival internacional de poesía celebrado en la localidad de Maghar, en Galilea. La invitación vino de parte del poeta druso-israelí Naim Araidi, por sugencia de mi buena amiga Margalit Matitiahu, notable poeta sefardita.

Aquí dejo conocer tres poemitas míos traducidos a la lengua de Dante por este excelente poeta, quien tiene publicados, entre otros, los siguiente slibros: Una poltrona cómoda (1970); Un po’ d’amore (1975); Metamorfosi di un concetto astratto in due tempi con accompagnamento di ottavino (1982); Canto d’amore (1986); Fatto d’amore (1987); Impaginato per affetto (1989); Il male felice (1992); Due o tre cose che so di lei (1995); Poesie per chi non sa fare altro (2002); Anche ora che la luna (2010); Rosso, poesie d’amore e di rivolta (2012); La terra (non è) il cielo! (2014) e Il poeta che amava le donne (e parlava coi muri) / El poeta que amaba a las mujeres (y hablaba con las paredes, Pettirosso editore, 2019). A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios, entre ellos: Premio Ragusa (1984); Premio Alfonso Gatto (1990); Premio Ciudad de Ascoli (1992); Premio internacional de Poesía “Il Delfino d’Argento” (1992) o el Premio Internacional Ciudad de Ostia (2012).

Pintura de Mimmo Paladino

UN AÑO MÁS

Giro con la tierra

y sus cuatro estaciones

y los perros

que ladran al sol.

No hay marcha atrás

mientras caen

las hojas.

Y aunque mantengo

intacto el espíritu,

sé que un nuevo anillo

circunda mi cuerpo,

como al tronco

de un árbol

que no puede ocultar

su edad.

UN ALTRO ANNO

Giro insieme alla terra

e le quattro stagioni

e i suoi cani

che latrano al sole.

Non si può tornare indietro

mentre cadono

le foglie.

E benché io mantenga

intatto lo spirito,

so che un nuovo anello

circonda il mio corpo,

come il tronco

d’un albero

che non può occultare

la sua età.

PERFUME

Reconozco ese aroma

próximo a mi almohada,

en tu cuello, mientras

la noche…

Te alcanzo

a cada respiración y me

sumo a ti hasta en

tus sueños,

allí donde estamos

a pie de vida,

juntos, como dos mariposas



que volaron desde selvas

lejanas.

El olfato también roza,

mientras la noche…

PROFUMO

Riconosco quel profumo

accanto al mio cuscino,

sul tuo collo, mentre

la notte...

Ti raggiungo

a ogni respiro e mi

aggiungo a te persino nei

tuoi sogni,

lì dove siamo

all’inizio della vita,

insieme, come due farfalle

che hanno volato da giungle

lontane.

Anche l'olfatto sfiora,

mentre la notte...

RECUERDOS

A otros desesperan

los calendarios rapidísimos

y las emboscadas

en sus cuerpos, en sus

rostros…

Yo no desaparezco

porque atesoro recuerdos,

puertos de donde partí

y a donde llegué,

parientes y amigos

encarnados en los abrazos,

instantes que flamean

eternos.

Que nadie me culpe

por la pasión con la que

repito

mis recuerdos.

RICORDI

Altri si disperano

per i calendari rapidissimi

e per le imboscate

ai propri corpi, ai propri

volti...

Io non scompaio

perché faccio tesoro dei ricordi,

porti da cui sono partito

e a cui sono arrivato,

parenti e amici

incarnati negli abbracci,

momenti di fiamme

eterne.

Fa che nessuno mi biasimi

per la passione con cui

ripeto

i miei ricordi.

Fernando Arrabal y Beppe Costa, una larga amistad